Минтранс Бурятии хочет развивать местные авиаперевозки

В планах рейсы из Улан-Удэ до Курумкана, Кырена, Орлика, Багдарина и Закаменска



В Бурятии предложено развивать авиамаршруты внутри республики. В региональном минтрансе эту тему затронули на совещании по развитию малой авиации в республике. В его работе приняли участие представители аэропортов, авиакомпаний и института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.



Открывая совещание, министр Александр Аюшеев отметил, что на сегодня вектор развития транспортных услуг направлен на повышение доступности авиаперевозок. На федеральном уровне, это подтверждают программы субсидирования магистральных авиалиний и региональной маршрутной сети.



В Бурятии с мая 2017 года запущена программа субсидирования полётов внутри республики в северные районы, это аэропорты Нижнеангарск и Таксимо. За указанный период объёмы внутрирегиональных авиаперевозок значительно выросли и составили порядка 20 тысяч пассажиров в год (2018 год – 19445), наблюдается фактически полная заполняемость самолётов, в среднем 75%. При этом, стоимость билета снизилась с 9-11 тысяч рублей до 5-6 тысяч рублей соответственно, увеличилась частота полётов.



Главный эксперт института экономики транспорта Фёдор Борисов рассказал о подготовке программного документа совместно с минтрансом России, направленного на финансовое обеспечение доступности местных воздушных перевозок и расширения авиамаршрутной сети малой авиации.



Участники совещания в рамках обсуждения поддержали инициативу развития местных воздушных перевозок. Министерством предложено развитие маршрутной сети. При этом необходимо учитывать удалённость и труднодоступность районных центров республики, исходя из времени в пути автомобильным транспортом и расстояния до столицы республики.



В рамках расширения республиканской авиа маршрутной сети на 2020-2021 годы предложено выполнение рейсов по маршрутам: Улан-Удэ – Курумкан, Улан-Удэ – Кырен, Улан-Удэ – Орлик, Улан-Удэ – Багдарин и Улан-Удэ - Закаменск. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.

