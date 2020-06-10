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В центре Улан-Удэ построят полуподземный ТРЦ с аллеями и фонтанами наверху

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» выяснил непростую историю объекта, который начали строить за Бурятским театром оперы и балета

За Бурятским театром оперы и балета стартовали строительные работы. Территория здесь уже давно огорожена, а теперь за забором начала работать техника. Происходящее немало встревожило улан-удэнцев.

К 350-летию не получилось

Как сообщал «Байкал-Daily», уже давно здесь задумывался грандиозный комплекс. Планировалось, что на этом месте появится стела в честь 350-летия города (которое отмечалось ещё в 2016-м), комплекс фонтанов и площадка для массового отдыха.

- В этом комплексе запланированы функции отдыха, развлечения, питания. Возможно, будут художественные салоны, выставочные залы, шоу-румы, сувенирные лавки с продукцией Бурятии. Ориентировано всё на выходной день и отдых. Сам комплекс состоит из трёх подземных этажей. Также там будет каскад водопадов. Стела немного под вопросом, потому что этот конкурс проводился к юбилею вхождения Бурятии в состав России, это было в 2010 году. Мы предлагаем это приурочить к юбилею города, - говорил автор проекта Геннадий Хунхенов в 2015 году.

По его оценке, данный комплекс должен стать фестивальным центром, где будут проходить народные гуляния, театрализованные шоу в праздники. Специально для удобства жителей хотели предусмотреть большое количество посадочных мест, разбить цветники и посадить деревья. 



Права перешли другой компании

Но всё это было в 2015 году. Затем проект подзабылся, никаких работ там не проводилось. И вот теперь за огороженной территорией появилась большая техника, работники.

Ещё в 2012 году комитет по управлению имуществом администрации города этот участок предоставил в аренду ООО «Гринвиль». Он и должен был поначалу реализовать этот проект - построить полуподземный торгово-развлекательный центр и благоустроить надземную часть территории с максимальным сохранением существующего рельефа. В 2018 году комитет по строительству выдал застройщику ООО «Гринвиль» разрешение на строительство объекта.

Однако затем права на освоение указанного участка перешли к строительной фирме «Бест Плюс».

- Все права на освоение земельного участка перешли к строительной компании «Бест-плюс». В 2019 году компанией выполнены работы по ограждению территории строительства, завершена разработка рабочей документации. С наступлением теплого периода 2020 года строителями начаты работы по выносу инженерных сетей с площадки строительства, а затем начнется строительство непосредственно самого объекта. Продолжительность строительства центра - не менее двух лет, - прокомментировали «Байкал-Daily» в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.

Благоустроенное общественное пространство над полуподземным ТРЦ пока значится в плане.

- Проектом предусмотрено формирование многофункционального полуподземного пространства с благоустройством верхней платформы для отдыха горожан и гостей столицы и для проведения торжественных, праздничных мероприятий, фестивалей и театрализованных шоу. Проектируемый объём представлен в виде озелененных террас, аллей с площадками отдыха, лестничных прогулочных маршей, амфитеатра, тремя основными полуподземными этажами и подвальным этажом. На поверхности объекта, максимально сохраняя естественный рельеф, запроектировано общественное пространство с каскадом водных объектов и мест отдыха, - заявили в комитете по архитектуре и градостроительству.

Основная концепция сохранена

Логичен вопрос – в связи с тем, что на объект зашла новая строительная компания, будет ли изменён столь масштабный и интересный проект? Архитектор, автор проекта Геннадий Хунхенов сообщил, что основная концепция сохранена.

- Да, мы основную концепцию сохранили, что-то добавили, потому что время идёт. Это уже шесть или семь лет мы всё это согласовывали, столько времени прошло, поэтому какие-то тренды добавляем – то есть имеется в виду, чуть-чуть сценарий расширяем. Я думаю, это к улучшению. А саму концепцию такой фестивальной площадки, зоны отдыха, платформы мы сохраняем, - сообщил «Байкал-Daily» Геннадий Хунхенов.

Всех секретов по новшествам архитектор не раскрыл, однако уточнил, что надземная часть будет более демократичной – для отдыха и приятного времяпрепровождения людей.

- В сценарий добавили теневых зон, аллей – зелени. Это было ещё на градостроительном совете, когда озвучили рекомендации, чтобы зелени было побольше. В первом варианте он был более такой, знаете, официозно-классический, скажем – площадного стиля, такое всё фундаментально-классическое. А в этом варианте он больше озеленён, есть несколько разных зон – аллей, потом навесы и т.д., центральная же часть планируется демократичной. Потом возможны ресторанные веранды или летние кафе. И в сценарии ещё проведение разных таких торжеств (форм отдыха), как празднование Нового года, Сагаалгана. Я хочу сказать, что если раньше всё это было столично-пафосное, официальное, то сейчас точно также, но в сценарий мы добавили чуть-чуть новшеств и расширили его – для отдыха, - рассказал автор проекта.

Он также объяснил концепцию в целом комплекса.

- Я больше хотел, чтобы это было как место отдыха, потому что когда на площади Советов мероприятия проходят, народ расходится и не знает, куда дальше идти, что делать. Нет «демократичного» места, на площади же всё строго, официально, всё согласовывается – как на Красной площади. А в Москве, например, есть Васильевский спуск, где можно проводить концерты, молодёжные мероприятия. В Санкт-Петербурге тоже есть аналоги. И внутри объекта тоже самое хотим устроить – если речь идёт о шоу-румах или каких-то выставочных мероприятиях, чтобы они тоже были не как торговые площади, а как демонстрационные, - подробно разъяснил Геннадий Хунхенов.

Есть ещё одна интересная идея - поддержать оперный театр. Чтобы полуподземный торговый центр с надземной частью перекликался с учреждением культуры.

- Ещё основное – это поддержать всё-таки оперный театр: с точки зрения функции, например, здесь театрального кафе с возможностью проведения сольных концертов в более таком респектабельном варианте, чтобы там нестыдно было выступать. Чтобы проводились какие-то авторские вечера, - заключил Хунхенов.


торговый центр благоустройство
 
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