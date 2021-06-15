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В двух районах Бурятии закрыли общепит и детсады

В двух районах Бурятии закрыли общепит и детсады
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Большой рост заболеваемости регистрируется в Закаменском и Иволгинском районах

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Закаменском и Иволгинском районах Бурятии до 30 июня включительно приостановили работу организации общественного питания и детские сады.

- 14 июня на заседании республиканского оперативного штаба приняты дополнительные меры для локализации очагов инфицирования в районах со сложной эпидобстановкой. Так, в Закаменском и Иволгинском районах, где регистрируется наибольший рост заболеваемости, приостановили работу предприятия общепита за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Также приостановлена работа дошкольных учреждений за исключением дежурных групп, - сообщили в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 15 июня в Бурятии были приняты дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. До 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны. Закрыты фитнес-клубы и спортивные сооружения. Прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объёма профилактических мер и по предварительной записи.

Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) переводится на дистанционный режим. Приостановлены репетиции в творческих коллективах.

В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних.

До этого в Бурятии были приняты другие ограничительные меры. ТРЦ обязали закрываться в 20 часов. Приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров. Также прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Приостановлена работа кинотеатров и театров.


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