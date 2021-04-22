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Бизнесмен, чьи налоги спасут Адису, встал на учёт в Бурятии

Бизнесмен, чьи налоги спасут Адису, встал на учёт в Бурятии
Бизнес,  Фото:страница Алексея Цыденова
65% налога на доход бизнесмена Владислава Свиблова получит бюджет Бурятии

Совладелец Highland Gold Владислав Свиблов встал на налоговый учёт в Бурятии, где занимается освоением Озёрного месторождения меди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Свиблов зарегистрировался в Еравнинском районе Бурятии. За 2020 год налог на доходы физлиц (НДФЛ) он заплатит в консолидированный бюджет Бурятии.

- Часть налога - 2% - пойдёт в бюджет посёлка Озёрный, 33% - в бюджет Еравнинского района, 65% - в бюджет республики, - цитирует «Интерфакс» представителя Свиблова.

Владислав Свиблов сыграл ключевую роль в борьбе за маленькую Адису Гармаеву, больной спинальной мышечной атрофией 1 типа. Для спасения жизни девочки необходимо было 160 миллионов рублей – столько стоит препарат «Золгнесма», который «починит» больной ген ребёнка. За два месяца удалось собрать 41 млн рублей, но в последнее время темпы сборов приостановились, а родители признавались, что были в отчаянии.

Две недели назад родителей малышки срочно отправили в Москву, поездку организовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Там Арсалан и Дарима Гармаевы встретились с Владиславом Свибловым, который и сообщил о намерении встать на налоговый учёт в Бурятии. Необходимую сумму для Адисы (130 миллионов рублей) внесут из республиканского бюджета, а затем компенсируют налогом Свиблова. Для этой процедуры будет принят специальный закон, который Народный Хурал рассмотрит на следующей неделе.

Родители, официально закрывшие сбор, на днях поблагодарили всех, кто помог Адисе.

- Каждый из вас - это настоящий концентрат доброты, милосердия, готовности отказаться от многого в помощь ближнему. Мы бесконечно рады и счастливы, что на нашем жизненном пути встретились именно вы! Теперь мы знаем, что наша доченька будет расти в мире, где добро преобладает над злом, где любое горе, любая беда победима. Просто потому, что в этом мире живете вы - наши дорогие друзья! Нам никогда не выразить словами те чувства, которые мы испытываем к вам! Примите нашу благодарность и знайте, в этой жизни вы совершили настоящий подвиг! Вы - наши герои! Спасибо Вам! – написали родители.

Неделю назад минздрав Бурятии сообщил о начатой работе по приобретению препарата «Золгнесма». Лекарство Адисе будут ставить в федеральном центре. Сейчас её состояние удовлетворительное, девочка дышит сама. По предварительной информации, спасительный укол малышка получит весной.
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