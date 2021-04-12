Родители малышки Адисы о закрытии сбора: «До сих пор не можем поверить»



Арсалан и Дарима Гармаевы обратились за помощью ко всем жителям Бурятии, благодаря за перевод любых сумм, пусть и небольших. Также родители выходили на улицы города , собирая финансовую помощь. Деньги отправляли со всех уголков страны. В том числе финансово помогали известные люди – актёр Александр Панкратов-Чёрный, модель Ирина Пантаева, писательница Дарья Донцова и др. Бурятские блогеры перечислили Адисе прибыль от розыгрыша квартиры. Выпускники школ отказывались от гелиевых шаров , перечисляя деньги в помощь девочке. Неизвестный меценат перевёл 600 тысяч рублей . По данным на 9 апреля, был собран 41 миллион рублей. Однако это всего лишь 24% от необходимой суммы. Без крупного меценатского вклада сбор наверняка бы затянулся. А ведь на счету у Адисы каждый день – «Золгенсма» ставят только до определённого веса ребёнка, не старше двух лет, и чем раньше, тем лучше.





Теперь, после закрытия сбора, семья благодарит всех, кто протянул им руку помощи. Бабушка Адисы написала:



«Уважаемые наши неравнодушные добрые отзывчивые люди, мы очень благодарим вас всех за помощь и поддержку нашей внученьки Адисы. Мы верим и всегда верили, что все мы вместе закроем сбор и подарим жизнь нашей малышке. Всем добра, счастья , здоровья и благополучия».

