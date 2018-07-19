«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Шоу побратимов бууз»
Накануне, 18 июля, в Улан-Удэ состоялось «Шоу побратимов бууз». Гастрономическое мероприятие состоялось в рамках Недели туризма на Великом шёлковом пути. Праздник еды начался с торжественного открытия на площадке перед кафе «Юрта у реки». Люди из России, Китая, Узбекистана, Кореи, Монголии, Армении угощали народными блюдами пришедших гостей.
Затем «вкусное» шоу переместилось в кафе, где повара соревновались в приготовлении побратимов бууз. Они приготовили манты, хинкали, баоцзы, пельмени, димсамы, равиоли и многое другое. Там также соревновались повара ресторанов Бурятии.
Здесь кулинары дали волю фантазии: были представлены всевозможные варианты начинки для традиционного угощения бурятской кухни, также были двухэтажные бууз, верхняя из которых была чёрного цвета и многое другое. За своих поваров болели команды ресторанов города, а оценивали блюда именитые шефы международного уровня. Среди них был шеф-повар из Франции, обладатель звезды Мишлен господин Мишель Луи Ленц.
Кулинарное соревнование проходило в несколько этапов: «Презентация», где нужно было как можно интереснее и «вкуснее» подать приготовленное блюдо; «Спарринги», где за короткое время конкурсанты должны изготовить наибольшее количество экземпляров побратимов буузы; на этапе «Ювелирная работа» повара три минуты готовили самые маленькие экземпляры побратимов буузы,где некоторые блюда были размером с горошину.
По итогам конкурса все участники получили сертификаты. Победителя наградили золотой медалью, а также у него появилась возможность принять участие в Российской Гастрономической неделе в Японии.
На гастрономическом шоу в Улан-Удэ приготовили буузы с горошину
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