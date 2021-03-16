В Бурятии прикрыли кафе, где не обеззараживали воздух

В кафе выявили нарушения антиковидных требований



Сотрудники Роспотребнадзора проверили кафе «Вечный зов» в городе Гусиноозёрск. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавируса.



- В заведении отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, инструкции по использованию дезифицирующих средств. В качестве антисептика применялось средство без свидетельства о его государственной регистрации с недоказанной эффективностью при вирусных инфекциях. Эти нарушения могут способствовать распространению инфекции и представляют угрозу для здоровья населения, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Гусиноозёрский городской суд вынесено постановление об административном приостановлении деятельности кафе на срок 20 суток.

