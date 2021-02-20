В Бурятии «собачья» фирма попала в чёрный список

«Лайт групп» не смогла выполнить контракт по собакам



Реестр недобросовестных поставщиков в Бурятии пополнился. Бурятское УФАС включило в него ООО «Лайт групп». Компания сорвала госконтракт на отлов бездомных животных в Улан-Удэ.



Согласно условиям контракта, заключенного комитетом городского хозяйства Улан-Удэ в сентябре 2020 года, «Лайт групп», должна была до конца отловить не менее 1 433 собак. Однако общество представило отчётную документацию в отношении только 402 особей. В результате контракт был расторгнут, а комитет обратился в УФАС.



- Письменных объяснений в адрес УФАС общество также не направило, на заседание комиссии представитель общества не явился. Между тем, факт недобросовестного поведения ООО «Лайт Групп» при исполнении контракта материалами дела установлен, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении должностного и юридического лиц в соответствии с частью 7 статьи 7.32 КоАП.



Всего по итогам года в «чёрном списке» УФАС (реестре недобросовестных поставщиков) состоит 82 (в 2019 году – 76) участника закупок.



В данный реестр включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. Недобросовестные поставщики не могут два года участвовать в закупках.



