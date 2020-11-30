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В Улан-Удэ выявили ковидные нарушения в DNS и «Николаевском»

В Улан-Удэ выявили ковидные нарушения в DNS и «Николаевском»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии озвучили итоги работы мобильных групп за выходные

В выходные мобильные группы в Улан-Удэ и районах республики составили 41 протокол об административном правонарушении по выявленным нарушениям. Из них 26 протоколов – на нарушителей масочного режима, 15 – на юридических лиц по статьям 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» и 20.6.1 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сотрудники МВД составили 55 протоколов, из них 27 – в Улан-Удэ.

В столице республики работало 15 мобильных групп. Проверками охвачено свыше 370 объектов.

- Нарушения выявлены в коллективных средствах размещения – гостиница «Sova» (ул. Хахалова), отель «Ольхон», (ул. Революции 1905 г), в крупных торговых организациях – магазине цифровой и бытовой техники DNS, магазине «Николаевский» в Железнодорожном районе, - сообщили в правительстве Бурятии.

Каждый житель Бурятии может сообщить на телефон 112 о несоблюдении профилактических мер в предприятиях общепита, торговли и сферы услуг.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сообщалось о выявленных нарушениях в студии красоты и здоровья, а также в продуктовых магазинах.

19 ноября судебные приставы сообщили о приостановлении в Улан-Удэ деятельности магазина «Вегос-М» (Центр сантехники).


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