В Бурятии выявили новых «ковидных» нарушителей

За сутки мобильные группы составили более 40 протоколов
В правительстве Бурятии продолжает работу ежедневный оперативный штаб по профилактике коронавируса. 26 ноября в Улан-Удэ и районах работали 90 мобильных групп, сообщили в пресс-службе правительства республики.
По результатам рейдов за сутки участники мобильных групп составили 43 протокола об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц по ст. 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» и ст. 20.6.1. Сотрудники МВД составили 47 протоколов об административных правонарушениях.
- Так, в Улан-Удэ нарушения выявлены на объектах торговли и сферы услуг: студия красоты и здоровья «Стиль», ул. Микояна, 5, ИП Захарова А.И., магазин «Продукты», ул. Хахалова, 6, ИП Гюльзадян М.С. Также выявлены нарушения и составлены протоколы в медицинском пункте предрейсового и послерейсового осмотра водителей ООО «Бромед» Советская, 1б, в магазине тканей «Butterfly», ул. Ленина, 9. На граждан и руководителей организаций составлены протоколы по статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях». Материалы направлены в суд, - говорится в сообщении правительства республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ нашли работающие, несмотря на запрет, пивной бар и кафе.
Также в Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Фабрика», где в пятницу состоялась подпольная вечеринка.
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Бизнес, Фото:
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