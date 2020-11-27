 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Бурятии выявили новых «ковидных» нарушителей

В Бурятии выявили новых «ковидных» нарушителей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки мобильные группы составили более 40 протоколов

В правительстве Бурятии продолжает работу ежедневный оперативный штаб по профилактике коронавируса. 26 ноября в Улан-Удэ и районах работали 90 мобильных групп, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По результатам рейдов за сутки участники мобильных групп составили 43 протокола об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц по ст. 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» и ст. 20.6.1. Сотрудники МВД составили 47 протоколов об административных правонарушениях.

- Так, в Улан-Удэ нарушения выявлены на объектах торговли и сферы услуг: студия красоты и здоровья «Стиль», ул. Микояна, 5, ИП Захарова А.И., магазин «Продукты», ул. Хахалова, 6, ИП Гюльзадян М.С. Также выявлены нарушения и составлены протоколы в медицинском пункте предрейсового и послерейсового осмотра водителей ООО «Бромед» Советская, 1б, в магазине тканей «Butterfly», ул. Ленина, 9. На граждан и руководителей организаций составлены протоколы по статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях». Материалы направлены в суд, - говорится в сообщении правительства республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ нашли работающие, несмотря на запрет, пивной бар и кафе.

Также в Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Фабрика», где в пятницу состоялась подпольная вечеринка.






коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии восстанавливаются объёмы кредитования малого бизнеса
В Бурятии восстанавливаются объёмы кредитования малого бизнеса
Бизнес, 27.11.2020
Банки увеличили кредитование малого бизнеса
В Бурятии сельхозучастки заросли кустарниками
В Бурятии сельхозучастки заросли кустарниками
Бизнес, 27.11.2020
Собственнику направлены предостережения
«Мегатехника» продолжает помогать медикам
«Мегатехника» продолжает помогать медикам
Бизнес, 27.11.2020
Компания «Мегатехника» по предложению депутата Народного Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова во время пандемии развернула программу по поддержке медучреждений
В Улан-Удэ отобрали лицензию на алкоголь за продажи подросткам
В Улан-Удэ отобрали лицензию на алкоголь за продажи подросткам
Бизнес, 26.11.2020
Предпринимательница утверждала, что ничего не нарушала
Читинская компания вывела в Китай три миллиона
Читинская компания вывела в Китай три миллиона
Бизнес, 26.11.2020
Фирма использовала подложные документы
В Бурятии готовятся к открытию «закрытых» предпринимателей
В Бурятии готовятся к открытию «закрытых» предпринимателей
Бизнес, 26.11.2020
Минпромторг подготовил требования к предприятиям для возобновления работы
В Улан-Удэ пивной бар и кафе работали, несмотря на запрет
В Улан-Удэ пивной бар и кафе работали, несмотря на запрет
Бизнес, 26.11.2020
Руководители мобильных групп отчитались об итогах работы за сутки
В Улан-Удэ Роспотребнадзор прикрыл гриль-бар «Фабрика»
В Улан-Удэ Роспотребнадзор прикрыл гриль-бар «Фабрика»
Бизнес, 26.11.2020
Мера принята после скандала с подпольной вечеринкой
СберИндекс: россияне уходят из обычных магазинов в онлайн
СберИндекс: россияне уходят из обычных магазинов в онлайн
Бизнес, 26.11.2020
По мнению специалистов «чёрная пятница» будет «слабой»
В Бурятии проверили предприятия-банкроты
В Бурятии проверили предприятия-банкроты
Бизнес, 26.11.2020
Выявлена ненадлежащая работа руководителей обанкроченных предприятий
Иркутский бар четыре раза нарушал антиковидные меры
Иркутский бар четыре раза нарушал антиковидные меры
Бизнес, 25.11.2020
Нарушителей выявили во время ночного рейда
В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы
В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы
Бизнес, 25.11.2020
На срезах цветов был обнаружен западный калифорнийский цветочный трипс
В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн
В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн
Бизнес, 25.11.2020
Руководитель коммерческих организаций осуждён за хищение бюджетных средств


Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^