В магазине выявлены антиковидные нарушения
В Улан-Удэ судебные приставы приостановили деятельность магазина «Вегос-М» (Центр сантехники). Причина – несоблюдение антиковидных требований, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
- В помещениях торговой точки не были оборудованы устройства для обеззараживания воздуха, а также отсутствовали условия для обработки рук кожными антисептиками для посетителей, - уточнили в службе судебных приставов.
В связи с тем, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Судебный пристав-исполнитель совершил исполнительные действия по приостановлению работы специализированного магазина.
На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство магазина предупреждено об административной и уголовной ответственности.
В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»
Бизнес, Фото:
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