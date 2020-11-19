В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»

В магазине выявлены антиковидные нарушения



В Улан-Удэ судебные приставы приостановили деятельность магазина «Вегос-М» (Центр сантехники). Причина – несоблюдение антиковидных требований, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



- В помещениях торговой точки не были оборудованы устройства для обеззараживания воздуха, а также отсутствовали условия для обработки рук кожными антисептиками для посетителей, - уточнили в службе судебных приставов.



В связи с тем, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



Судебный пристав-исполнитель совершил исполнительные действия по приостановлению работы специализированного магазина.



На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство магазина предупреждено об административной и уголовной ответственности.





