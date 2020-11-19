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В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»

В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В магазине выявлены антиковидные нарушения

В Улан-Удэ судебные приставы приостановили деятельность магазина «Вегос-М» (Центр сантехники). Причина – несоблюдение антиковидных требований, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

- В помещениях торговой точки не были оборудованы устройства для обеззараживания воздуха, а также отсутствовали условия для обработки рук кожными антисептиками для посетителей, - уточнили в службе судебных приставов.

В связи с тем, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Судебный пристав-исполнитель совершил исполнительные действия по приостановлению работы специализированного магазина.

На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство магазина предупреждено об административной и уголовной ответственности.


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