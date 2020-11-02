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В Улан-Удэ после вечеринки сетевиков прикрыли «Баран на корове»

В Улан-Удэ после вечеринки сетевиков прикрыли «Баран на корове»
Бизнес, 
Ресторан зря рискнул проводить тусовку

Улан-Удэнский ресторан «Баран на корове», где состоялась крупная вечеринка сетевой компании, закрыт по решению суда на 90 суток. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечеринка в ресторане состоялась в конце октября. Собралось не менее ста человек, сетевики весело танцевали, пели и «отжигали» под приглашённого московского ди-джея. Посетители при этом были без масок, ни о каком соблюдении социальной дистанции и речи не шло. Это особенно хорошо видно в кадрах, где люди танцевали «паровозиком». О тусовке стало известно, так как сами же участники делились фото и видео в соцсетях.

После публикаций в СМИ проверку начал Роспотребнадзор, ведь в Бурятии действует запрет на любые массовые мероприятия. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина называла произошедшее «вопиющим фактом».

- Проведена предварительная проверка информации о проведении 24 октября запрещённого санитарным законодательством и указом главы Республики Бурятия массового развлекательного мероприятия в ресторане «Баран на корове» (ООО «Сити Парк»). Проведение мероприятия повлекло формирование эпидемического риска распространения COVID-19. В отношении юридического лица возбуждено административное дело, предусматривающее ответственность за нарушения требований санитарного законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. 29 октября Октябрьским судом Улан-Удэ вынесено постановление об административном приостановлении деятельности ресторана «Баран на Корове» ООО «Парк Сити» сроком на 90 суток, - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

На утро 2 ноября в Бурятии зарегистрировано 12 039 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявили 236 новых больных. Заболеваемость находится на высоком уровне и пока не снижается. 


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