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В Бурятии парикмахерские не попали под закрытие

В Бурятии парикмахерские не попали под закрытие
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Салоны красоты обязали закрыться, а парикмахерские – нет

Жителей Бурятии удивили в понедельник работающие парикмахерские. Ведь с 16 ноября в республике был объявлен локдаун. В официальном сообщении правительства, выпущенном в субботу говорилось: «В Бурятии на две недели введены дополнительные ограничительные мероприятия для организаций общепита и торговли (…) Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны».

Однако, как выяснилось, закрыли салоны красоты, но не парикмахерские. Соответствующих ограничений для парикмахерских в указе нет.

- У нас приостановлена деятельность СПА-салонов, массажных салонов, салонов красоты. Если оказываются парикмахерские услуги, то соответствующих ограничений в указе нет. Салоны красоты могут сейчас оказывать только парикмахерские услуги, - поясгнила заместитель руководителя государственно-правового комитета администрации главы и правительства республики Анна Акчурина.

У таких салонов должна быть соответствующая вывеска.

- Работа организаций проверяется мобильными группами, и если на вывеске написано «салон красоты», то он не должен работать, - пояснил замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников.

Ограничительные меры власти Бурятии ввели, что сдержать распространение коронавируса. На утро 17 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 15 650. Сегодня в республике был поставлен новый рекорд по числу заболевших за сутки.
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