Улан-удэнцы ринулись в торговые центры

Продавцы-консультанты подтверждают: народу в субботу, действительно, было больше обычного. Ажиотаж также ожидается и в воскресенье, в последний день перед закрытием ТРЦ.- Работаю в «Пиплсе», сегодня и правда много народу. Очень многие без масок ходят. Когда делаешь замечание, что нужно натянуть маску, покупатели злятся и огрызаются, обидно, - поделилась сотрудница.По словам очевидцев, много людей в субботу и в кинотеатрах, которые также не будут работать две недели.Посетители торговых центров рассказывают, что в основном устремились за зимней одеждой.- Мы семьей побежали – сапоги детям и куртки брать, - поделилась местная жительница.- В «Столичном» не пройти, народу много, - рассказала другая улан-удэнка.Ещё одна горожанка рассказала, что специально наняла в субботу няню и спешно отправилась в детский магазин, где было «не протолкнуться».- Везде дурдом, - подводит итог ещё один покупатель.В соцсетях пользователи шутят над ситуацией: «Это была рекламная акция от главы «чёрный понедельник».