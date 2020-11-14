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Улан-удэнцы ринулись в торговые центры

Улан-удэнцы ринулись в торговые центры
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
В торговых центрах ажиотаж в связи с их закрытием в понедельник

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о том, что с понедельника, 16 ноября, приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Они не будут работать две недели, до 30 ноября. Власти пошли на столь радикальный шаг, чтобы переломить ситуацию с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

- Прирост больных не сокращается. В аптечной сети имеется дефицит лекарственных средств. Коек для больных требуется с каждым днём всё больше (…) Мы значительно сократили медицинскую помощь «нековидным» больным. Поскольку почти все больницы, за исключением онкологического центра и туберкулёзного диспансера, перевели под лечение больных СOVID-19. Хотя и другим больным тоже нужна помощь, - пояснил глава Бурятии в своём обращении к жителям

В субботу весь день в торговых центрах наблюдается ажиотаж – количество посетителей намного больше, чем в обычные дни. Горожане ринулись спешно делать покупки перед закрытием ТРЦ. В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось наглядное видео из торгового центра People's Park с большим потоком покупателей.

«Со слов охранника, сегодня людей больше, чем в обычные выходные!» - говорится в посте с видео.



Продавцы-консультанты подтверждают: народу в субботу, действительно, было больше обычного. Ажиотаж также ожидается и в воскресенье, в последний день перед закрытием ТРЦ.

- Работаю в «Пиплсе», сегодня и правда много народу. Очень многие без масок ходят. Когда делаешь замечание, что нужно натянуть маску, покупатели злятся и огрызаются, обидно, - поделилась сотрудница.

По словам очевидцев, много людей в субботу и в кинотеатрах, которые также не будут работать две недели.

Посетители торговых центров рассказывают, что в основном устремились за зимней одеждой.

- Мы семьей побежали – сапоги детям и куртки брать, - поделилась местная жительница.

- В «Столичном» не пройти, народу много, - рассказала другая улан-удэнка.

Ещё одна горожанка рассказала, что специально наняла в субботу няню и спешно отправилась в детский магазин, где было «не протолкнуться».

- Везде дурдом, - подводит итог ещё один покупатель.

В соцсетях пользователи шутят над ситуацией: «Это была рекламная акция от главы «чёрный понедельник».


торговля торговый центр коронавирус
 
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