Тусовка прошла, несмотря на запрет на массовые мероприятия
В выходные в Улан-Удэ прошла масштабная вечеринка сетевой компании. Мероприятие проводилось в популярном ресторане города. Видео и фотографии люди выкладывали на своих страницах в соцсетях.
Собравшихся развлекал московский музыкант DJ Slon. На кадрах видно, как в зале толпа людей весело поёт и танцует. Стоит отметить, что не соблюдались антиковидные меры. На видео нет людей в защитных масках, социальная дистанция не соблюдается, это сетевики хорошо продемонстрировали, станцевав «паровозиком» под финскую польку.
В мероприятии участвовали люди из разных регионов России. Судя по снимкам, в тусовке участвовало около сотни человек.
Проведение мероприятия примечательно тем, что на сегодня в Бурятии под запретом все массовые мероприятия. Также в республике действует обязательный масочный режим.
Пандемия коронавируса не сбавляет темпы, ежедневно устанавливаются новые антирекорды. На сегодня в республике побито два печальных рекорда: суточный прирост составил 217 больных, а за сутки скончались сразу семеро больных COVID-19. Прежде подобные статистические данные не регистрировались.
В Улан-Удэ в разгар пандемии устроили крупную вечеринку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тусовка прошла, несмотря на запрет на массовые мероприятия
«Только метаболизм и никакого сексизма», - объясняют учёные
Работы завершат в ближайшие дни
Елена Гапешина и Дулма Лумбунова продолжают борьбу
Дорожники соорудили ливневую канализацию и починили автобусную остановку
Палатки установили перед диагностическим центром.
Пользователи шутят, что ритуал из Бурятии помог Хабибу победить
О такой возможности заявил глава Бурятии
«Как красиво!» - отзываются пользователи Сети
За сутки умерло и заразилось столько человек, сколько раньше ещё не было
Синоптики объяснили причины перепада погоды в Бурятии
После прокурорского вмешательства в здании администрации размещена тактильная мнемосхема для слабовидящих
В дело вмешалась прокуратура
Аферисты представились сотрудниками банка
В республике местами снег