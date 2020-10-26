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В Улан-Удэ в разгар пандемии устроили крупную вечеринку

В Улан-Удэ в разгар пандемии устроили крупную вечеринку
Общество, 
Тусовка прошла, несмотря на запрет на массовые мероприятия

В выходные в Улан-Удэ прошла масштабная вечеринка сетевой компании. Мероприятие проводилось в популярном ресторане города. Видео и фотографии люди выкладывали на своих страницах в соцсетях.

Собравшихся развлекал московский музыкант DJ Slon. На кадрах видно, как в зале толпа людей весело поёт и танцует. Стоит отметить, что не соблюдались антиковидные меры. На видео нет людей в защитных масках, социальная дистанция не соблюдается, это сетевики хорошо продемонстрировали, станцевав «паровозиком» под финскую польку.

В мероприятии участвовали люди из разных регионов России. Судя по снимкам, в тусовке участвовало около сотни человек.

Проведение мероприятия примечательно тем, что на сегодня в Бурятии под запретом все массовые мероприятия. Также в республике действует обязательный масочный режим.

Пандемия коронавируса не сбавляет темпы, ежедневно устанавливаются новые антирекорды. На сегодня в республике побито два печальных рекорда: суточный прирост составил 217 больных, а за сутки скончались сразу семеро больных COVID-19. Прежде подобные статистические данные не регистрировались. 
коронавирус
 
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