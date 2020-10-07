На ТВ появится канал, вещающий на бурятском языке

О планах на новый телеканал рассказал глава Бурятии



На телевидении создадут канал, вещающий преимущественно на бурятском языке. Информацию подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью телеканалу АТВ. Алексея Цыденова попросили подтвердить или опровергнуть слух о возможном создании канала, вещающего преимущественно на бурятском языке.



- Скажите, это правда?



- Это правда. Мы планируем. Сейчас изучаем возможности. У нас есть предварительная договоренность и с иркутской стороной, и с Забайкальским краем, в первую очередь с Агинским округом. Чтобы это был общий канал на всю территорию проживания бурятов. Это, повторюсь, Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия. Чтобы контент совместно создавали, финансирование чтобы было, в том числе и от наших соседей. Канал должен быть серьезным. Мы смотрим вариант сделать его на базе ВГТРК, на базе существующего канала «Селенга». Считаем финансовый план. Как это сделать. Чтобы и по деньгам было доступно, и по качеству было на соответствующем уровне, и вещание, покрытие было соответствующим. Канал сделаем. Вопрос бурятского языка актуальный и в любом случае мы будем его развивать.



- Примерно когда он запустится? Как вы рассчитываете?



- Со следующего года, в начале следующего года.



- К Сагаалгану?



- Думаю, да.





По информации правительства Бурятии

