 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

В Улан-Удэ определился ловец бездомных собак

В Улан-Удэ определился ловец бездомных собак
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сумма контракта составила 12 миллионов рублей

Компания «Лайт Групп» выиграла аукцион по отлову безнадзорных животных в Улан-Удэ. 28 сентября мэрия Улан-Удэ заключила с фирмой муниципальный контракт, сообщили в пресс-службе администрации города.

По условиям контракта, подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.

Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону 67-92-92.

В ООО «Лайт Групп» работают зоозащитники с большим опытом. Связаться с ними можно в Instagram, аккаунт volunteers_of_ulan_ude. Все желающие могут забрать к себе домой щенят, котят, ухоженных, привитых, стерилизованных собак и кошек.

Прошлый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников торгов. До того, как определился основной подрядчик, для выполнения экстренных обращений жителей города, комитет городского хозяйства заключил временный муниципальный контракт на сумму 595 тысяч рублей с ИП Степанов А.А. Контракт пока до 5 октября 2020 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний подрядчик ООО «МИК», который должен был отловить больше двух тысяч собак до конца года, в августе объявил о прекращении работы.

1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому здоровых безнадзорных собак больше не усыпляют. Животные должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно.

госзакупки бездомные животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ определился ловец бездомных собак
В Улан-Удэ определился ловец бездомных собак
Бизнес, 29.09.2020
Сумма контракта составила 12 миллионов рублей
Сбербанк выпустил образовательные ролики на жестовом языке
Сбербанк выпустил образовательные ролики на жестовом языке
Бизнес, 29.09.2020
Люди с нарушениями слуха узнают о специально разработанных для них сервисах, а также познакомятся с основами безопасности управления своими финансами
Застрявший в Улан-Удэ цирк с марта в подвешенном состоянии
Застрявший в Улан-Удэ цирк с марта в подвешенном состоянии
Бизнес, 28.09.2020
«Пока никаких перспектив нет», - говорят представители передвижного цирка
В Бурятии заблокировали сайт по продаже ядов
В Бурятии заблокировали сайт по продаже ядов
Бизнес, 28.09.2020
Купить ядовитые вещества мог даже ребёнок
Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов
Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов
Бизнес, 25.09.2020
Они запишут к врачу, закажут пиццу и поддержат разговор
Сбербанк представил новый бренд – Сбер
Сбербанк представил новый бренд – Сбер
Бизнес, 25.09.2020
Сбер станет брендом вселенной сервисов
В Бурятии уничтожили домашнее молоко и яйца
В Бурятии уничтожили домашнее молоко и яйца
Бизнес, 25.09.2020
На продукцию не было документов
Собственника ресторана в Иркутске оштрафовали на 200 тысяч за пиротехнику
Собственника ресторана в Иркутске оштрафовали на 200 тысяч за пиротехнику
Бизнес, 25.09.2020
МЧС признало грубое нарушение требований пожарной безопасности
В Улан-Удэ приставы приостановили работу обувного магазина «Кари»
В Улан-Удэ приставы приостановили работу обувного магазина «Кари»
Бизнес, 25.09.2020
В «Кари» не выполнялись положенные антиковидные требования
В Бурятии оформили документы на просроченное масло
В Бурятии оформили документы на просроченное масло
Бизнес, 24.09.2020
Такие продукты должны быть уничтожены
В Сбербанк Онлайн теперь можно оплатить мобильную связь в Киргизии
В Сбербанк Онлайн теперь можно оплатить мобильную связь в Киргизии
Бизнес, 24.09.2020
Комиссия за пополнение баланса не взимается
В экосистеме Сбербанка появится СберЗвук
В экосистеме Сбербанка появится СберЗвук
Бизнес, 23.09.2020
Сбербанк создаёт новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании «Звук»
В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку
В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку
Бизнес, 23.09.2020
Вопрос решили в судебном порядке
Рейсы из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
Рейсы из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
Бизнес, 23.09.2020
Об этом сообщил гендиректор аэропорт «Байкал»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^