В Улан-Удэ определился ловец бездомных собак

Сумма контракта составила 12 миллионов рублей
Компания «Лайт Групп» выиграла аукцион по отлову безнадзорных животных в Улан-Удэ. 28 сентября мэрия Улан-Удэ заключила с фирмой муниципальный контракт, сообщили в пресс-службе администрации города.
По условиям контракта, подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей.
Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону 67-92-92.
В ООО «Лайт Групп» работают зоозащитники с большим опытом. Связаться с ними можно в Instagram, аккаунт volunteers_of_ulan_ude. Все желающие могут забрать к себе домой щенят, котят, ухоженных, привитых, стерилизованных собак и кошек.
Прошлый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников торгов. До того, как определился основной подрядчик, для выполнения экстренных обращений жителей города, комитет городского хозяйства заключил временный муниципальный контракт на сумму 595 тысяч рублей с ИП Степанов А.А. Контракт пока до 5 октября 2020 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний подрядчик ООО «МИК», который должен был отловить больше двух тысяч собак до конца года, в августе объявил о прекращении работы.
1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому здоровых безнадзорных собак больше не усыпляют. Животные должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно.
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