Компания, выигравшая торги, объявила о прекращении работы
В Улан-Удэ отловом бродячих собак временно займётся новый подрядчик, сообщили в пресс-службе мэрии. Комитет городского хозяйства заключил муниципальный контракт на сумму 595 тысяч рублей с ИП Степанов А.А. для выполнения экстренных обращений по отлову безнадзорных животных на улицах города. Контракт действует до 5 октября 2020 года.
19 августа были объявлены дополнительные торги на отлов 1433 животных, стоимость контракта 10 млн 512 рублей. Результаты дополнительных торгов и новые подрядчики будут известны только в середине сентября, если конкурс состоится, отметили в городской администрации.
По закону, вступившему в силу с начала этого года, все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно. Выпуск нужно зафиксировать на фото и видео.
На отлов и стерилизацию собак Улан-Удэ получил на 2020 год из бюджета Бурятии более 19 млн рублей.
В марте был заключен основной контракт на 8,4 млн руб. с ООО «МИК» на отлов 2395 собак. Компания позже отчиталась только по отлову 484 особей с фото и видеофиксацией. В августе генеральный директор ООО «МИК» Александр Комраков объявил о прекращении работы по отлову животных.
Временному подрядчику по поводу собак можно звонить по телефону: 679-292
Ловить бродячих собак в Улан-Удэ временно будет новый подрядчик
Бизнес, Фото:
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