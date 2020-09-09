426 кг чёрной икры изъяли на посту в Иркутской области

7 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области была выявлена крупная партия чёрной икры.
При досмотре фуры «Скания», следующей по маршруту Хабаровск – Москва и везущей рыбную продукцию, нашли 426 кг чёрной икры осетровых пород рыб в пластиковых контейнерах. На них было соответствующей маркировки и документации.
Данный факт является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Водитель большегруза привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа.
Икра изъята сотрудниками полиции и помещена на ответственное хранение до принятия правового решения.
В прошлом месяце в Иркутской области сотрудники надзорного ведомства пресекли перевозку нескольких партий красной и чёрной икры неизвестного происхождения общим весом более 170 кг.
По информации управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии