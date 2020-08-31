Икра перевозилась без соответствующей маркировки и документации
В Иркутской области 27 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке выявлена крупная партия черной икры.
При досмотре рефрижератора «Даф», следующего по маршруту Южно-Сахалинск – Ставрополь, обнаружены 10 тонн замороженной горбуши, перевозимой с нарушением оформления ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, в холодильнике найдены около 69 кг чёрной икры осетровых пород рыб в пластиковых полукилограммовых контейнерах, стеклянных емкостях и металлических банках - без соответствующей маркировки и документации.
- Данный факт является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также ветеринарных правил оформления ВСД. Государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора водитель большегруза привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Рыбный деликатес изъяли и поместили на ответственное хранение до принятия правового решения. Остальной груз замороженной рыбы будет дополнительно проверен по прибытии Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора, куда направлена соответствующая информация.
Всего в августе в Иркутской области сотрудники надзорного ведомства пресекли перевозку более 110 кг черной икры неизвестного происхождения.
На посту в Иркутской области изъяли 70 кг чёрной икры
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