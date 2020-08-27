Видео гости опубликовали в соцсетях
Вчера в паблике svodka38 появилось видео из иркутского ресторана. В закрытом помещении использовали пиротехнику. «Посмотрите, что с пожарной безопасностью», - возмутился автор видео.
В Главном управлении МЧС по Иркутской области заявили, что начали проверку в отношении собственника ресторана по факту использования пиротехнических изделий в помещении.
- Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела и штрафа от 150 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что гостей ресторана развлекали холодным пиротехническим фонтаном.
- Температура горения такого изделия около 70-ти градусов, поэтому холодный фонтан так и назван. Однако холодный фонтан – это все-таки пиротехника, поэтому непредвиденные ситуации никто не отменял. И в соответствии с требованиями, применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, - поясняют в ГУ МЧС по Иркутской области.
МЧС проводит проверку из-за пиротехники в иркутском ресторане
Бизнес, Фото:
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