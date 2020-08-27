 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

МЧС проводит проверку из-за пиротехники в иркутском ресторане

МЧС проводит проверку из-за пиротехники в иркутском ресторане
Бизнес,  Фото:svodka38
Видео гости опубликовали в соцсетях

Вчера в паблике svodka38 появилось видео из иркутского ресторана. В закрытом помещении использовали пиротехнику. «Посмотрите, что с пожарной безопасностью», - возмутился автор видео.

В Главном управлении МЧС по Иркутской области заявили, что начали проверку в отношении собственника ресторана по факту использования пиротехнических изделий в помещении.

- Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела и штрафа от 150 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что гостей ресторана развлекали холодным пиротехническим фонтаном.

- Температура горения такого изделия около 70-ти градусов, поэтому холодный фонтан так и назван. Однако холодный фонтан – это все-таки пиротехника, поэтому непредвиденные ситуации никто не отменял. И в соответствии с требованиями, применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, - поясняют в ГУ МЧС по Иркутской области.



пиротехника МЧС ресторан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «отбили» приватизированную часть Чивыркуйского залива
В Бурятии «отбили» приватизированную часть Чивыркуйского залива
Бизнес, 27.08.2020
В руках у бизнесмена оказалась не только часть Чивыркуйского залива, но земли нацпарка
В Бурятии заблокировали сайт по продаже дипломов
В Бурятии заблокировали сайт по продаже дипломов
Бизнес, 27.08.2020
На сайте можно было купить дипломы о высшем военном образовании
Житель Бурятии планирует разводить верблюдов
Житель Бурятии планирует разводить верблюдов
Бизнес, 27.08.2020
Фермер хочет купить для своего верблюда самку  
Сбербанк снизил ставку по кредиту на образование с господдержкой до 3%
Сбербанк снизил ставку по кредиту на образование с господдержкой до 3%
Бизнес, 26.08.2020
Решение было принято в соответствии с постановлением правительства России
В Улан-Удэ закрыли сайт по продаже анаболиков
В Улан-Удэ закрыли сайт по продаже анаболиков
Бизнес, 26.08.2020
Суд признал информацию о продаже анаболиков запрещённой
Музей «Куклы советского детства» на Байкале закрыли
Музей «Куклы советского детства» на Байкале закрыли
Бизнес, 26.08.2020
Учреждение закрыто с сегодняшнего дня
Сбербанк создал онлайн-конструктор для страхования домов и квартир
Сбербанк создал онлайн-конструктор для страхования домов и квартир
Бизнес, 26.08.2020
В нём можно выбрать условия страховой защиты и распределить страховую сумму
В Польшу через Бурятию отправили 10 шкур медведей
В Польшу через Бурятию отправили 10 шкур медведей
Бизнес, 26.08.2020
А в Китай экспортировано 25 тонн рогов марала и дикого северного оленя
В Улан-Удэ ещё два кафе попались на подпольных банкетах
В Улан-Удэ ещё два кафе попались на подпольных банкетах
Бизнес, 25.08.2020
О проведении незаконных банкетов узнал Роспотребнадзор
Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодёжи
Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодёжи
Бизнес, 24.08.2020
Банк объединил самые востребованные предложения в одном кредитном продукте и готов представить на российском рынке молодёжную программу
В Бурятии золотодобытчик отсудил 150 тысяч за профзаболевание
В Бурятии золотодобытчик отсудил 150 тысяч за профзаболевание
Бизнес, 24.08.2020
Мужчине установили утрату профессиональной трудоспособности на 30%
В Улан-Удэ не нашлось желающих работать на 28-м маршруте
В Улан-Удэ не нашлось желающих работать на 28-м маршруте
Бизнес, 24.08.2020
Сейчас ходят лишь три автобуса, да и то не полному маршруту
Наблюдательный совет Сбербанка включил в список кандидатов из правительства
Наблюдательный совет Сбербанка включил в список кандидатов из правительства
Бизнес, 24.08.2020
Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка
В Сбербанк Онлайн появился маркетплейс по ОСАГО
В Сбербанк Онлайн появился маркетплейс по ОСАГО
Бизнес, 22.08.2020
Также включен сервис помощи автовладельцам на дороге

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^