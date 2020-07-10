Бизнес получил безвозмездные президентские субсидии
Около шести тысяч предпринимателей в Бурятии получили федеральную поддержку за май на выплату зарплаты более чем 16 тысяч своим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Безвозмездная поддержка была введена по инициативе президента России.
Этим правом воспользовались не все предприниматели. В Бурятии количество потенциальных получателей данной помощи – более 8 тысяч организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям.
Из них субсидии за апрель оформили 6129 налогоплательщиков. Им общем начислено 206,5 млн рублей на 17025 работников. За поддержкой на май обратился 5901 налогоплательщик, заявившись на поддержку выплаты заработной платы 16422 работникам на сумму 199,2 млн рублей.
Выплаты предприятия могут направить на решение текущих неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.
Объём поддержки для конкретной компании рассчитывается, исходя из общей численности работников компании по состоянию на 1 апреля текущего года из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Обязательное условие и требование к компании для получения льготы – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля. Заявки на прямую безвозмездную финансовую поддержку принимались до 1 июля, выплаты за апрель выплачиваются с мая, за май - с июня.
Прямая безвозмездная финансовая поддержка предприятий и ИП пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции отраслей утверждена постановлением правительства России от 24 апреля № 576 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий СМП, относящихся к пострадавшим отраслям».
Пострадавший малый бизнес в Бурятии получил более 400 млн рублей
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 10.07.2020
Бизнес получил безвозмездные президентские субсидии
В столице Бурятии до 30 сентября проходит совместная акция Сбербанка и Mastercard
Эксперты проанализировали свыше 7 тысяч тестов в сетях всех операторов связи республики
«Пикантный» баннер с красавцем-мужчиной обнаружили в спальном районе
Пассажир подал иск к АО «Авиакомпания Сибирь»
Речь идёт о маршрутах №№ 97 и 97 квартал
Бизнес, 08.07.2020
В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении
Бизнес, 08.07.2020
Прокуратура занялась проверкой сообщения о захвате земель на побережье Байкала
Регионам отдадут право разрешать торговлю спиртным рядом с медучреждениями
Оформить ипотеку на приобретение квартир в новостройках можно онлайн
«2 в 1» позволит финансировать проект от начального этапа до ввода объекта в эксплуатацию
Клиенты банка также могут пополнить карты банка с терминалов QIWI
Сотрудники «Ориентал Вэй» провели для главы Ростуризма экскурсию на производство и по выставочным залам
Туристам были бы интересны водный маршрут по Байкалу или продление Кругобайкальской железной дороги до Улан-Удэ
Беспроцентный займ на развитие производства был оформлен через фонд развития моногородов