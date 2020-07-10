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Пострадавший малый бизнес в Бурятии получил более 400 млн рублей

Пострадавший малый бизнес в Бурятии получил более 400 млн рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бизнес получил безвозмездные президентские субсидии

Около шести тысяч предпринимателей в Бурятии получили федеральную поддержку за май на выплату зарплаты более чем 16 тысяч своим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Безвозмездная поддержка была введена по инициативе президента России.

Этим правом воспользовались не все предприниматели. В Бурятии количество потенциальных получателей данной помощи – более 8 тысяч организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям.

Из них субсидии за апрель оформили 6129 налогоплательщиков. Им общем начислено 206,5 млн рублей на 17025 работников. За поддержкой на май обратился 5901 налогоплательщик, заявившись на поддержку выплаты заработной платы 16422 работникам на сумму 199,2 млн рублей.

Выплаты предприятия могут направить на решение текущих неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.

Объём поддержки для конкретной компании рассчитывается, исходя из общей численности работников компании по состоянию на 1 апреля текущего года из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Обязательное условие и требование к компании для получения льготы – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля. Заявки на прямую безвозмездную финансовую поддержку принимались до 1 июля, выплаты за апрель выплачиваются с мая, за май - с июня.

Прямая безвозмездная финансовая поддержка предприятий и ИП пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции отраслей утверждена постановлением правительства России от 24 апреля № 576 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий СМП, относящихся к пострадавшим отраслям».


коронавирус поддержка президента предприниматели
 
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