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В Улан-Удэ появилась очередная провокационная реклама

В Улан-Удэ появилась очередная провокационная реклама
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Пикантный» баннер с красавцем-мужчиной обнаружили в спальном районе

В Улан-Удэ появилась очередная провокационная реклама. На баннере магазина, располагающегося в 18 квартале Улан-Удэ, изображён мужчина-модель без одежды, его нижняя часть пикантно прикрыта длинным полотенцем. Издалека даже кажется, что полотенце вот-вот взлетит от порывов ветра.

Горожане, проходящие мимо такой рекламы, высказывают различные мнения, которые оказались полярными.

- Мне кажется, эта реклама замечательная! Горожане привыкли к рекламе, в которой предметом сексуальной объективации всегда становится женщина или её части тела. Пусть теперь все смотрят на это, особенно интересна реакция и мнение самих мужчин, каково им смотреть на накаченного и явно успешного в личной жизни мужчину-модель? Пусть сравнивают себя с ним, как делают это женщины десятилетиями! – поделился один из прохожих.

Другой считает, что подобная реклама не совсем допустима в общественных местах:

- Во-первых, это некрасиво и уродует общий облик Улан-Удэ. Во-вторых, по улицам ходят дети. Как вот мне объяснить ребёнку, что делает картонный полуголый дядя посередине улицы. О чём вообще думают маркетологи?

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Улан-Удэ разгорелась полемика вокруг рекламного баннера с рекламой женских гигиенических средств. Юбка на девушке была сделана из ткани и, когда начинался ветер, юбка поднималась, обнажая бикини.

Проверку данного баннера начало Бурятское УФАС в связи с обращениями граждан и администрации Улан-Удэ. На сайте ведомства запустили опрос, по окончанию которого большинство пользователей (53% против 47%) сочли, что данный образ непристойный.
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