Эксперт предложил создать пять новых турмаршрутов по Бурятии

Туристам были бы интересны водный маршрут по Байкалу или продление Кругобайкальской железной дороги до Улан-Удэ
Эксперт туристической отрасли, заместитель гендиректора туркомпании «Солонго» Аржан Малацагаев высказался по поводу внутреннего туризма в Бурятии и предложил создать ещё как минимум пять новых туристических маршрутов.
- На данный момент маршрутная сеть Бурятии находится летом в почти перегруженном состоянии, все ограничения упираются в инфраструктуру. Одно из решений - это расширение линейки маршрутов. Можно сделать новые, принципиально интересные для туристов маршруты и рассеять места скопления. Но, нужна инфраструктура, - написал он в Facebook.
Эксперт подчеркнул, что только размышляет о новых маршрутах и ещё не изучал практическую сторону вопроса. При этом, он считает, что принципиальных препятствий созданию новых турпродуктов нет – нужны только воля и финансы.
Первое предложение - регулярный недельный водный маршрут из Турки до Северобайкальска. Туристы будут плыть на корабле четыре дня, проведут один день в Северобайкальске и вернутся в Улан-Удэ на самолёте из Нижнеангарска.
Предполагается, что маршрут будет такой: Турка - Ушканьи острова - Чивыркуйский залив - кордон Давша - устье Шегнанды (или другое место – как скажет заповедник) - Хакусы - бухта Ая - Северобайкальск.
- Этот маршрут показывает всё самое лучшее на Байкале, все самое сокровенное. Маршрут содержателен, каждый день новая локация, никаких повторений и длинных переездов. С бурятской стороны вообще нет круизов, хотя маршрутные возможности - обширные. Проблема в том, что маршрут должен быть регулярным и на хорошем корабле. Пассажировместимость не меньше 20 человек, скорость не меньше 15 км в час. Такого корабля в Турке нет. Надо либо покупать, либо заманивать корабли из Листвянки, - высказал своё мнение Аржан Малацагаев.
Второй маршрут, предложенный экспертом, - экологический пеший маршрут между Сухой и Гремячинском.
- Я знаю, что сходу этот маршрут кажется слишком сложным – на пути есть горы и речки, он проходит по охраняемой территории. Но если посмотреть с другой точки зрения? Горы - это здорово, на них можно подняться, с них отличный вид. Маршрут заходит на гору? Отлично - построим стеклянный мост по горе. Ну а если совсем нет, то обойти водным путём. Речушки тоже здорово, там можно рыбачить, можно сделать мостики. Я еще раз повторюсь, что нет красивого пешего маршрута ВДОЛЬ Байкала с нашей стороны. Это минус нам, - считает эксперт.
Он рассказал, что для организации этого маршрута нужна будет сама тропа, оборудованные места для палаток, подъёмы в горы, мостики через речки, контроль и экстренная помощь, пункт помощи в середине маршрута – для связи, электричества, пополнения еды.
Третье предложение – продление Кругобайкальской железной дороги до Улан-Удэ. Маршрут выглядит примерно так: Листвянка (начало пути) – Слюдянка (остановка) – Байкальск (ночевка в гостиницах, экскурсионная программа) – Танхой (экскурсионная программа на весь день и ночевка) - Тимлюй (остановка на экскурсию в Посольск) – Улан-Удэ. И в обратную сторону также.
- Звучит сразу вроде смешно, но, в общем то, принципиально реализуемо и маркетингово привлекательно. Суть: проехать вдоль Байкала на паровозе (не обязательно паровоз, но туристический поезд), не в течение нескольких часов от Листвянки до Слюдянки, а провести в пути 2-3 дня между Иркутском и УУД. Это выглядит привлекательно для иностранцев, они любят поезда, - пишет Аржан Малацагаев.
Четвертый маршрут - пеший, велосипедный, автомобильный маршрут по старому Чайному пути. По мнению эксперта, для начала нужно благоустроить и обезопасить дорогу, а в середине пути организовать гостевые домики
- Пешие маршруты очень востребованы у местного населения. Вот эта тропа Здоровья от Этнографического музея очень популярна, достаточно посмотреть в инстаграме по меткам, как много людей там ходит. А там же рядом тропа покороче до источника на Верхней Березовке просто кишмя кишит людьми в выходные. Это же хорошо, надо больше маршрутов. До Мамая, до Тунки или до Баргузинского района не каждый доберется. А по Старому чайном пути хорошая закольцованная логистика, - отметил он.
И, наконец, пятый маршрут – религиозный: Улан-Удэ - Эгитуйский дацан – Баян-Гол - Улан-Удэ.
- Зандаан Жуу как достопримечательность мало известна в мире. Я считаю, что надо гордиться и способствовать тому, чтобы достопримечательность посещало больше людей. Это мирового уровня место. Статуя, которая была сделана так давно, что возможно при жизни Будды. Контента по этому месту катастрофически не хватает. А людей, совершающих религиозные путешествия гораздо больше чем можно подумать, - написал эксперт.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Facebook был популярен большой пост – мнение Аржана Малацагаева о том, в какую сторону нужно развивать туризм в Бурятии.
Эксперт предложил создать пять новых турмаршрутов по Бурятии
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