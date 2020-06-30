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Жигжит Баясхаланов будет развивать оружейное дело в Бурятии

Жигжит Баясхаланов будет развивать оружейное дело в Бурятии
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии пообещал поддержку прославленному оружейнику Жигжиту Баясхаланову с его мастерской в Улан-Удэ

Проект «Хутага» по изготовлению бурятских национальных ножей в специальной мастерской реализуют в Бурятии. Это идея оружейника, члена Союза художников России Жигжита Баясхаланова. Инициативу мастера в понедельник, 29 июня поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В настоящий момент при помощи министерства промышленности и торговли подбирают площадку под проект. Оборудование для промышленного цеха в Улан-Удэ уже имеется. В помещении площадью порядка 350 квадратных метров развернётся не только мастерская по обточке клинков, работе с кожей и деревом, но и упаковочный цех, класс для обучения оружейному делу, фотозона и витрины, где можно будет купить ножи. Здесь будут продаваться ножи разного назначения. Это и кухонные ножи, и ювелирные подарочные, и ножи для активного отдыха.

Пока у Жигжита Баясхаланова есть небольшая мастерская в Санкт-Петербурге, где он с коллегами делает бурятские ножи. В мастерской в Бурятии планируется не только открыть производство и продажу, но и обучать студентов и выпускников ссузов и вузов Бурятии – художников, ювелиров и не только.

-У меня есть мечта создать масштабный бренд, благодаря которому мы могли бы показывать нашу культуру через призму национальных бурятских ножей. Мы хотели бы не только масштабировать нашу мастерскую, но и развивать возможности молодых оружейников Бурятии. Создание ножей – это отдельная культура, а в Бурятии богатая школа мастеров. Наш проект поможет более опытным оружейникам передать свои знания и мастерство, которые нам достались от наших предков, нашим талантливым молодым землякам, - поделился оружейник.

Жигжит Баясхаланов отмечает, что оружейное дело в России очень развито. Известные оружейные заводы есть в Туле, Златоусте, Дагестане и в Якутии. По его мнению, бурятские ножи могут быть столь же популярны.

- У нас есть, что показать. Цель проекта - сделать доступными для покупки ножи Бурятии не только в самой республике и в России, но и далеко за рубежом. Мы с нашими ножами выезжали на выставки Германию, Францию, Италию. В январе ездили в Китай. Опыт презентации наших изделий показал, что появление завода в Бурятии очень актуально. Предприятия позволит не только популяризовать бурятскую культуру через национальные ножи, но и реализовать творческий потенциал молодых умельцев, - подчеркнул он.

В дальнейшем мастерская планирует наладить сотрудничество с государственным учреждениями, выставками, музеями.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью прошлого года Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге. Тогда же стало известно, что именитый мастер поступил в Академию изящных искусств в Италии.

В октябре 2019 года Жигжит Баясхаланов подарил Художественному музею имени Сампилова в честь 75-летия учреждения свою скульптуру «У воды».

Именно Жигжит Баясхаланов создал медали для чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходил в столице Бурятии.

В 2018 году Баясхаланов открыл арт-галерею в центре Улан-Удэ.

Справка:

Жигжит Баясхаланов – ювелир-оружейник, член Союза художников России, автор, создающий эксклюзивные художественные ножи и скульптуры в национальном стиле. В его работах ярко выражен авторский стиль и бурятский национальный стиль.

Идеи для своих работ мастер черпает в наследии предков, вдохновляясь бурятским эпосом и заимствуя мотивы национального бурятского костюма и орнамента. Для декорирования использует элементы традиционной бурятской символики.

Также почвой для его творчества служат произведения народного творчества, изучение быта и обычаев предков, их верования и культы, чтение исторических книг и летописей – артефактов жизни древних монголо-бурят.

Увлеченность ювелирным мастерством Жигжит Баясхаланов перенял у своего отца, для которого ювелирное дело является не только работой, но и любимым хобби.

В настоящее время Жигжит Баясхаланов живет и трудится в Санкт-Петербурге. Здесь он основал свою мастерскую-студию, где вместе с коллегами – мастерами из разных уголков России создает национальные ножи и скульптуры.


оружие ножи глава РБ
 
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