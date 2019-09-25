Известный бурятский ювелир создал медали чемпионата мира по боксу

Верхняя поверхность с логотипом соревнования слегка выступает вперёд, выгибаясь над нижней частью как мост, раскинутый над водой. Под ней нанесено контурное изображение озера Байкал — отца для расселившегося по его берегам народа. Являясь центром, магически объединяющим людей, Байкал несёт расцвет культуры как духовной, так и физической. Озеро подобно живительному источнику, собирающему вокруг себя участниц со всего света и наполняющему силами для решающих соревнований.





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