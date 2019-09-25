Известный бурятский ювелир создал медали чемпионата мира по боксу

Известный бурятский ювелир и оружейник Жигжит Баясхаланов создал медали чемпионата мира по боксу среди женщин. Чемпионат мира стартует в Улан-Удэ второго октября.
Медали созданы творческой мастерской Баясхаланова специально для одиннадцатого чемпионата мира по боксу среди женщин. Оригинальность изделия проявляется в конструктивном решении, основанном на преломлении двух плоскостей, перетекающих одна в другую. Квадратная форма напоминает ринг, на котором происходит борьба за первенство.
Верхняя поверхность с логотипом соревнования слегка выступает вперёд, выгибаясь над нижней частью как мост, раскинутый над водой. Под ней нанесено контурное изображение озера Байкал — отца для расселившегося по его берегам народа. Являясь центром, магически объединяющим людей, Байкал несёт расцвет культуры как духовной, так и физической. Озеро подобно живительному источнику, собирающему вокруг себя участниц со всего света и наполняющему силами для решающих соревнований.
Фотографиями медалей поделился в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Спорт вдохновляет на победу, в первую очередь — над собой. Медали, обладающие уникальным дизайном, выражают уважение и восхищение Жигжита Баясхаланова перед спортсменками, каждой из которых движет стремление превзойти саму себя и выиграть в честной борьбе. Удачи нашим девушкам! – написал глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятию прилетела сборная Франции по боксу, шестая по счёту иностранная команда.
В 2018 году Жигжит Баясхаланов открыл свою галерею в Улан-Удэ.