Это связано с ростом числа больных коронавирусом
Пока снять ограничения для объектов гостинично-туристской отрасли в Иркутской области невозможно, поскольку число заболевших растёт. Об этом сообщает областное правительство. На утро 10 июня зарегистрировано 3505 заболевших, прирост за сутки составил 240 случаев, госпитализировано 2493 человека, выздоровели – 977, умерло – 17.
- Вся страна постепенно выходит из ограничительных мер. Мы тоже начинаем снимать запреты на деятельность предприятий и организаций. Но делать это надо осторожно, так как у нас всё-таки большой прирост, - отметил врио губернатора Игорь Кобзев.
Он также напомнил, что в Иркутской области продолжает действовать масочный режим в общественных местах, магазинах, транспорте. Работодатели должны обеспечивать соблюдение санитарных норм сотрудниками. Важно соблюдать социальную дистанцию, проводить дезинфекцию помещений и транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии турбазы и гостиницы возобновили работу 1 июня – пока только для семейного и индивидуального отдыха. Недавно в Бурятии опровергли появившуюся в интернете информацию о том, что пары, не состоящие в официальном браке, не будут заселять в один номер на турбазах.
В Иркутской области пока не будут открывать турбазы
Бизнес, Фото:
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