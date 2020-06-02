В Бурятии опровергли недопуск неженатых пар на турбазы
В министерстве туризма Бурятии опровергли появившуюся в интернете информацию о том, что пары, не состоящие в официальном браке, не будут заселять в один номер на турбазах. Об этом сообщает «Российская газета».
Как заявляла хозяйка одного из гостевых домов в республике на видео в соцсетях, гости должны иметь при себе паспорт, чтобы доказать своё родство. Если штамп о регистрации отсутствует, жить в одной комнате гражданским супругам не позволят.
- Это неправда. Смотреть в паспорте будут только прописку - местная она или нет, так как турбазы пока открыты только для жителей региона, - прокомментировала «Российской газете» начальник отдела маркетинга и продвижения туристского продукта республиканского минтуризма Любовь Аюшиева.
С 1 июня в Бурятии турбазы и гостиницы возобновят работу для семейного и индивидуального отдыха. При этом гости должны предоставить справку об отсутствии у них коронавируса, сделанную не ранее чем за два дня до заселения.
В Бурятии парам без штампа не запретят жить на турбазах вместе
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