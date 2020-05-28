Булат Будажанаев: «Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно»



Когда аграрии говорят о своих достижениях, чаще всего произносят слово «опыт». Это своего рода мантра, которую фермеры повторяют снова и снова, доказывая, что наибольший успех в этом бизнесе у того, кто с детства приучен работать на земле.



- Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно. У меня это коневодство и сельское хозяйство, - поделился председатель СПК «Ульдурга» Булат Будажанаев.









Технологической основой коневодства СПК «Ульдурга» является содержание лошадей на природных пастбищах в течение всего года, включая зимний период. Так в хозяйстве практикуется круглогодовое табунно-тебеневочное содержание лошадей, основная часть которых не подкармливается даже в холодный период зимовки. Главная цель работы – сохранение и совершенствование ценных качеств бурятской породы лошадей таких как, приспособленность к круглогодовому пастбищному содержанию, способность к нажировке, высокая плодовитость.



По статистике Еравна прочно держится в тройке лидеров в сфере коневодства Бурятии, обладает достаточными запасами пастбищных ресурсов. В целом в республике поголовье держится на стабильном уровне и насчитывает порядка 63 тысяч голов лошадей. В Бурятии есть мощный потенциал, ведь только в селе Ульдуга имеется 17 тысяч га сельхозугодий, на которых вместе с частниками содержится порядка 1500 голов лошадей. Всего же в Еравнинском районе семь тысяч голов лошадей.



Чтобы прокормить такое поголовье, нужны хорошие корма. Для этого животноводы занимаются ещё и растениеводством. В структуре 1200 га посевных площадей, из них 510 га зерновые, свыше 700 га - кормовые. Для своевременного посева правительство выделяет федеральные субсидии в виде возмещения затрат: это несвязанная поддержка в отрасли растениеводства.













Ветеринар по образованию и выпускник БГСХА Булат Будажанаев на земле работает со студенчества. В свои 31 управляет одним из ведущих в республике племенным заводом «Ульдурга» в Еравнинском районе Бурятии. Племенной завод занимается разведением племенных лошадей бурятской породы, племенных коров казахской белоголовой породы, а также имеет статус племрепродуктора по разведению племенных овец бурятской породы «Буубэй». Сейчас в хозяйстве насчитывается 920 голов лошадей, 1700 голов крупного рогатого скота и более 3000 овец.Для того, чтобы разводить большое поголовье скота, оплачивать труд работников и специалистов нужны большие затраты. Благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводители получают средства как из федерального, так и республиканского бюджета. В первую очередь, субсидии идут на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и лошадей. Сейчас разрабатывается отдельная программа по развитию коневодства в Бурятии.Задачи, которые стоят перед фермерством в Бурятии, реализуются посредством национального проекта по поддержке фермеров и развитию кооперации, инициированный президентом страны Владимиром Путиным.- Важно заниматься племенным скотом и ветеринарами препаратами. Подчеркну: это ключевое условие и залог продовольственной безопасности нашей страны», - отметил Владимир Путин в майском сообщении о ситуации в сельском хозяйстве.25 мая 2020 года в Еравнинском районе организовали массовый перегон скота на летние пастбища. Это форма организации скотоводства, при которой поголовье в течение определенного сезона года находится на пастбищах, вдалеке от населённых пунктов. К такому содержанию наиболее приспособлены овцы, лошади и молодняк крупного рогатого скота.Важным источником производства дешёвых кормов являются природные кормовые угодья и, в первую очередь, естественные пастбища. В кормовом балансе их продукция составляет 40 процентов, в том числе они на 80 и более процентов обеспечивают потребность в зеленых кормах. Сочная трава в ранних фазах развития растений – наиболее полноценный и дешевый корм для животных. Сухое вещество молодой травы по своей питательности близко к концентратам, но значительно превосходит их по биологической полноценности белков и содержанию витаминов.- Отсюда понятно, что в период пастбищного содержания происходит наиболее интенсивный прирост живой массы и продуктивность животных. К тому же кормовая единица пастбищ стоит в 2-3 раза меньше, чем другие корма. Поэтому имеющиеся большие площади естественных пастбищ в каждом поселении и районе в целом необходимо правильно и эффективно использовать, сохраняя и повышая из года в год их продуктивность, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов.