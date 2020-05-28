 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

Булат Будажанаев: «Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно»

Булат Будажанаев: «Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно»
Бизнес, 
Благодаря федеральной поддержке племенной завод «Ульдурга» – в тройке лидеров республики

Ветеринар по образованию и выпускник БГСХА Булат Будажанаев на земле работает со студенчества. В свои 31 управляет одним из ведущих в республике племенным заводом «Ульдурга» в Еравнинском районе Бурятии. Племенной завод занимается разведением племенных лошадей бурятской породы, племенных коров казахской белоголовой породы, а также имеет статус племрепродуктора по разведению племенных овец бурятской породы «Буубэй». Сейчас в хозяйстве насчитывается 920 голов лошадей, 1700 голов крупного рогатого скота и более 3000 овец.

Когда аграрии говорят о своих достижениях, чаще всего произносят слово «опыт». Это своего рода мантра, которую фермеры повторяют снова и снова, доказывая, что наибольший успех в этом бизнесе у того, кто с детства приучен работать на земле.

- Человек счастлив тогда, когда работа и хобби – это одно. У меня это коневодство и сельское хозяйство, - поделился председатель СПК «Ульдурга» Булат Будажанаев. 

 

Технологической основой коневодства СПК «Ульдурга» является содержание лошадей на природных пастбищах в течение всего года, включая зимний период. Так в хозяйстве практикуется круглогодовое табунно-тебеневочное содержание лошадей, основная часть которых не подкармливается даже в холодный период зимовки. Главная цель работы – сохранение и совершенствование ценных качеств бурятской породы лошадей таких как, приспособленность к круглогодовому пастбищному содержанию, способность к нажировке, высокая плодовитость.

По статистике Еравна прочно держится в тройке лидеров в сфере коневодства Бурятии, обладает достаточными запасами пастбищных ресурсов. В целом в республике поголовье держится на стабильном уровне и насчитывает порядка 63 тысяч голов лошадей. В Бурятии есть мощный потенциал, ведь только в селе Ульдуга имеется 17 тысяч га сельхозугодий, на которых вместе с частниками содержится порядка 1500 голов лошадей. Всего же в Еравнинском районе семь тысяч голов лошадей.

Чтобы прокормить такое поголовье, нужны хорошие корма. Для этого животноводы занимаются ещё и растениеводством. В структуре 1200 га посевных площадей, из них 510 га зерновые, свыше 700 га - кормовые. Для своевременного посева правительство выделяет федеральные субсидии в виде возмещения затрат: это несвязанная поддержка в отрасли растениеводства.



Для того, чтобы разводить большое поголовье скота, оплачивать труд работников и специалистов нужны большие затраты. Благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводители получают средства как из федерального, так и республиканского бюджета. В первую очередь, субсидии идут на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и лошадей. Сейчас разрабатывается отдельная программа по развитию коневодства в Бурятии.

Задачи, которые стоят перед фермерством в Бурятии, реализуются посредством национального проекта по поддержке фермеров и развитию кооперации, инициированный президентом страны Владимиром Путиным.

- Важно заниматься племенным скотом и ветеринарами препаратами. Подчеркну: это ключевое условие и залог продовольственной безопасности нашей страны», - отметил Владимир Путин в майском сообщении о ситуации в сельском хозяйстве.

25 мая 2020 года в Еравнинском районе организовали массовый перегон скота на летние пастбища. Это форма организации скотоводства, при которой поголовье в течение определенного сезона года находится на пастбищах, вдалеке от населённых пунктов. К такому содержанию наиболее приспособлены овцы, лошади и молодняк крупного рогатого скота.

Важным источником производства дешёвых кормов являются природные кормовые угодья и, в первую очередь, естественные пастбища. В кормовом балансе их продукция составляет 40 процентов, в том числе они на 80 и более процентов обеспечивают потребность в зеленых кормах. Сочная трава в ранних фазах развития растений – наиболее полноценный и дешевый корм для животных. Сухое вещество молодой травы по своей питательности близко к концентратам, но значительно превосходит их по биологической полноценности белков и содержанию витаминов.

- Отсюда понятно, что в период пастбищного содержания происходит наиболее интенсивный прирост живой массы и продуктивность животных. К тому же кормовая единица пастбищ стоит в 2-3 раза меньше, чем другие корма. Поэтому имеющиеся большие площади естественных пастбищ в каждом поселении и районе в целом необходимо правильно и эффективно использовать, сохраняя и повышая из года в год их продуктивность, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов.


сельское хозяйство коневодство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Усолье-Сибирском из незаконного оборота изъяли 20 тонн металла
В Усолье-Сибирском из незаконного оборота изъяли 20 тонн металла
Бизнес, 28.05.2020
База отгрузки принимала металлолом, не имея на это документов
Программа «Сбербанк Страхования» по коронавирусу стала доступна корпоративным клиентам
Программа «Сбербанк Страхования» по коронавирусу стала доступна корпоративным клиентам
Бизнес, 27.05.2020
Продукт «Сбереги себя» позволяет комплексно заботиться о здоровье
Бурятское УФАС получило жалобу на заиграевскую больницу
Бурятское УФАС получило жалобу на заиграевскую больницу
Бизнес, 27.05.2020
Жалоба касается аукциона на ремонт крыши
Кира Макарова: «Я попросила главу разрешить работать специалистам индустрии красоты»
Кира Макарова: «Я попросила главу разрешить работать специалистам индустрии красоты»
Бизнес, 27.05.2020
По словам «бизнес-леди года», индустрия красоты Улан-Удэ как никакая другая отрасль готова к выходу из карантина
Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты
Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты
Бизнес, 27.05.2020
Теперь больные узнают, как выглядит медицинский персонал
Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей
Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей
Бизнес, 27.05.2020
Компания «Сбербанк Управление Активами» провела исследования в 37 российских городах
В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам
В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам
Бизнес, 27.05.2020
В качестве примера власти привели ресторан «Чингисхан»
В Иркутске к открытию готовится военный музей
В Иркутске к открытию готовится военный музей
Бизнес, 26.05.2020
Байкальский банк Сбербанка поддержал создание интерактивного танка Т-34
Назначен новый директор иркутского клуба «Байкал-Энергия»
Назначен новый директор иркутского клуба «Байкал-Энергия»
Бизнес, 26.05.2020
Леонид Князьков сменил Василия Донских
Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн
Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн
Бизнес, 26.05.2020
Для платежа достаточно отсканировать QR- или штриход на квитанции
В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников
В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников
Бизнес, 26.05.2020
В Бурятии к административной ответственности привлекают организаторов несанкционированных туров
Сбербанк признан самым эффективным банком мира
Сбербанк признан самым эффективным банком мира
Бизнес, 25.05.2020
Сбербанк единственный среди мировых банков и российских компаний вошёл в десятку лучших компаний рейтинга Value Creators
В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары
В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары
Бизнес, 25.05.2020
На Тобольской завершают укладку асфальта⠀
Представителей малого бизнеса приглашают принять участие в онлайн-конференции
Представителей малого бизнеса приглашают принять участие в онлайн-конференции
Бизнес, 25.05.2020
Байкальский банк Сбербанка проведёт её в День российского предпринимательства

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^