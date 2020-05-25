Бизнесменов Бурятии призывают подать заявление на президентскую субсидию

В Бурятии рассказали, как предпринимателям получить финансовую помощь



1 июня заканчивается срок подачи заявлений на безвозмездную президентскую «зарплатную» субсидию за апрель.



Напомним, организациям и ИП, относящимся к пострадавшим отраслям, по поручению президента России выплачивается прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Сегодня в прямом эфире бизнесмены задавали вопросы экспертам по этой субсидии.



Субсидия выдаётся два раза. С 1 мая до 1 июня подаётся заявление на выплату за апрель, с 1 июня до 1 июля – на выплату за май.



Однако это ещё не всё, фирмы должны подпадать под ряд требований. Одно из них, к примеру – компании и ИП (в том числе без наёмных работников) на 1 марта 2020 года должны быть включены в реестр малого и среднего предпринимательства.



- Компания или индивидуальный предприниматель на 1 марта не должен был иметь долгов по налогам и страховым взносам, в дальнейшем это было скорректировано. То есть сейчас на момент подачи заявления главное, чтобы задолженность перед налоговыми органами составляла не более 3 тысяч рублей. Что касается требований по занятости, то количество работников компании в апреле-мае должно составлять не менее, чем 90%. База у нас – это мартовские данные. Соответственно, все данные по занятости учитываются на основании отчётности СЗВ-М, которая подаётся в Пенсионный фонд. Последняя подача была до 15 мая, - пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.



Ещё один обязательный пункт, по которому поступило большое количество вопросов – это ОКВЭД: проще говоря, вопрос по виду экономической деятельности.



- Основной вопрос касается всё-таки ОКВЭДов. Мы знаем, что перечень пострадавших отраслей утверждается постановлением правительства России. В 434 постановление были внесены уже несколько изменений, добавлялись новые виды ОКВЭД, какие-то проблемные вопросы были устранены. Но хочу сказать, что в соответствии с постановлением 576 для получения субсидии учитывается основной ОКВЭД. Если вдруг в связи с многочисленными обращениями плательщиков будут какие-то изменения в данном постановлении, то налоговая служба оперативно их доведёт, - рассказала замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Бурятии Ирина Ламажапова.



Она отметила, что вопросы у компаний возникают и по подаче заявлений. В этом случае - если у фирм есть подтверждённая электронная цифровая подпись, то подаётся всё через ТКС (телекоммуникационным каналам связи – прим. ред.).



- При этом если вы обслуживаетесь у третьего лица, и третье лицо представляло за вас декларацию или расчёты в налоговый орган - имеется оформленная доверенность, то через это третье лицо также можете обратиться. Кроме этого, через личные кабинеты юридического лица, через личные кабинеты индивидуального предпринимателя. Призываем вас пользоваться сервисом именно личных кабинетов в связи с тем, что там есть возможность до подачи заявления сразу проверить – подходите ли вы под условия предоставления субсидии, - продолжила она.



Также заявления принимаются в бумажном виде – с помощью «Почты России», и плюс - около каждой инспекции стоят боксы для приёма корреспонденции.



Часто вопросы задают ИП, у которых сейчас в наличии только счёт физического лица.



- Спрашивают - если индивидуальный предприниматель не имеет счёта именно для ИП, можно ли воспользоваться счётом физического лица. Да, можно. Если это ваш счёт, соответственно, поскольку проверка при перечислении – в любом случае через казначейство проходит, и данные об этом счёте имеются в налоговом органе. В том случае, если по каким-то причинам не имеется данных о счёте в налоговом органе, то при отказе на получение субсидии – в связи с отсутствием счетов – нужно срочно уточнить банковские реквизиты, - отметила она.



Ознакомиться с подробной информацией по выплате можно на сайте Федеральной налоговой службы: там есть специальная вкладка.



Выплатили субсидии



Несмотря на то, что о субсидии много говорились в СМИ, большое количество предпринимателей пока ещё не обратились с заявлением.



- Количество поступивших заявлений, по состоянию на утро 25 мая, 5486 заявлений, и количество плательщиков – 4738. В чём разница в статистике? В связи с тем, что у некоторых плательщиков по разным причинам не проходит заявление, если они подали через личный кабинет. И они подают заявление повторно. Мы считаем, что потенциальное количество получателей субсидии 8081 на территории Бурятии, но это в том числе те, кто имеет задолженность свыше 3 тысяч рублей, - говорит Ирина Ламажапова.



Кроме того, она сообщила, что выплаты начались даже раньше анонсированной даты.



- На сегодня у нас уже выплачено субсидий на сумму 125 млн 533 тысячи рублей. И начислено на сегодня по тем заявлениям, которые поданы и прошли обработку – 143 млн 983 тысячи рублей. Надо отметить, что выплаты начались у нас раньше анонсированной даты, 18 мая, в связи с тем, что ИП, которые не имеют наёмных работников и не имеют обязанностей по представлению расчетов СЗВ-М в ПФР, они имеют также право на получение субсидии на себя в размере 12 130 рублей. И выплаты таким предпринимателям начались раньше, пояснила она.



Отмечается, что отчитываться за получение субсидии не нужно.



Помощь предпринимателям



Если у фирм возникнут какие-либо проблемы с заполнением заявления или любые другие трудности, то они могут обратиться и в центр предпринимательства «Мой бизнес».



- Если у вас на сегодня возникли трудности, вы не знаете, куда пойти, как обратиться в налоговую, по какому телефону позвонить, как заполнить заявление, то центр «Мой бизнес» для вас работает. Мы готовы помочь вам и содействовать, начиная от заполнения заявления вплоть до того, чтобы взять вас за руку и привести в налоговый орган для получения такой субсидии. Пожалуйста, обращайтесь к нам как по телефону «горячей линии» - 8 800 30-30-123, так и в аккаунтах в соцсетях и на наш официальный сайт. Все ваши обращения регистрируются в единой системе, и ваши обращения мы видим. Отвечаем оперативно на них, - отметила директор гарантийного фонда РБ, руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Волкова.



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