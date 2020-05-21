Стало известно, что происходит с маршрутом №92, которому прочат закрытие
В Улан-Удэ появились слухи о закрытии маршрута №92. Автобусы по данному маршруту и так ходят с большим перерывом, а сегодня в паблике «Аноним 03» появился следующий пост:
«Как обычно утром села в маршрутку 92, а водитель огорошил новостью: с понедельника этого маршрута не будет. Закрывают».
В администрации Улан-Удэ подтвердили, что на данном маршруте большой отток водителей. Сегодня осталось всего пять маршруток.
- Сейчас на маршруте № 92 работают пять единиц пассажирского транспорта. В начале года на маршруте числилось 40 транспортных средства, в марте – 34, в апреле - 17. Часть автобусов с водителями ушла на другие маршруты, часть находится в долгосрочном ремонте, часть прекратила свою деятельность в сфере перевозок. Отток подвижного состава связан с большим снижением пассажиропотока, произошедшим за два последних месяца на уровне 70%, снижением рентабельности, дублированием иных маршрутов, отсутствием средств на топливо, техническое обслуживание и ремонт, - прокомментировали в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.
Вместе с тем официального заявления от организации-перевозчика, обслуживающего маршрут № 92, о прекращении перевозок в адрес комитета по транспорту не поступало. «Прекращение договорных отношений с перевозчиком не предусматривается», - заявили в мэрии.
На случай ухудшения ситуации прорабатываются варианты замены перевозчика, усиления дублирующих маршрутов, направления иных маршрутов на участки, которые могут остаться без транспортного обслуживания.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля в Улан-Удэ незаметно для большинства пассажиров прошла забастовка водителей маршрутных автобусов. С конца прошлого года обсуждают вопрос, когда и на сколько поднимать цену за проезд в общественном транспорте.
В Улан-Удэ один из маршрутов стремительно теряет водителей
Бизнес, Фото:
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