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В Бурятии свыше восьми тысяч организаций могут получить отсрочку по налогам

В Бурятии свыше восьми тысяч организаций могут получить отсрочку по налогам
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявление на предоставление отсрочки необходимо подать до 1 декабря

В связи с распространением коронавирусной инфекции Федеральная налоговая служба реализует ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. В первую очередь к ним относится перенос сроков уплаты налогов.

На сегодняшний день в Бурятии свыше восьми тысячи плательщиков, входящих в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относящихся к отраслям, признанным пострадавшими от коронавируса, подпадают под эту меру. Им не надо писать никаких заявлений, эта мера поддержки реализована налоговой службой автоматически.

Этим плательщикам также представлена возможность оплачивать перенесённые платежи не всей суммой сразу, а ежемесячно равными долями в течение года.

Субъекты, также относящиеся к отраслям, пострадавшим от коронавируса, у которых уже имеется задолженность, срок уплаты которой уже наступил в 2020 году, могут подать в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства – для ИП) заявление на представление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, срок уплаты которых уже наступил в 2020 году.

Перечень таких отраслей определён постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 и размещён на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Условием для получения отсрочки (рассрочки) является снижение доходов более чем на 10% или убыток за отчётные периоды 2020 года, если в 2019 году убытка не было.

Срок подачи заявления на предоставление отсрочки (рассрочки) – до 1 декабря 2020 года. Если срок отсрочки (рассрочки) не превышает 6 месяцев, представляется заявление и обязательство. Предоставление иных документов не требуется. Если срок отсрочки (рассрочки) превышает 6 месяцев, то требуется дополнительно представить обеспечение в виде залога, поручительства, банковской гарантии, и в случае рассрочки - график погашения задолженности. Максимальный период отсрочки может быть на срок до 1 года, рассрочки – до пяти лет.

- Чтобы понять, имеет ли налогоплательщик право на рассрочку (отсрочку) проще и быстрее всего обратиться на сайт ФНС России, где в разделе «Сервисы/Все сервисы» функционирует сервис «Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19». Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП). Сервис выведет информацию по каким обязательным платежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой период и в какой форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а также какие документы для этого требуются, - сообщает пресс-служба УФНС России по Бурятии.
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