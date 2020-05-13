Улан-удэнцы жалуются на пивнушку и боятся за своё здоровье

Жители возмущены большим скоплением людей в магазине разливного пива
В Улан-Удэ жильцы дома на бульваре Карла Маркса недовольны продолжением работы магазина разливного пива «Bank Beer», который находится в многоквартирном доме.
Возмущённые горожане обратились к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, поскольку обеспокоены скоплением большого количества людей в магазине и нарушением санитарных норм. Жители настаивают, что такое положение дел представляет непосредственную угрозу их жизни и здоровью.
По запросу омбудсмена, в магазин выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии. Установлено, что деятельность магазина продолжена в связи с реализацией пищевых продуктов, а ограничение в работе объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров не предусмотрено.
- Тем не менее, установлено, что собственник магазина не устранил ранее выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в части системы вентиляции. В связи с чем будет рассмотрен вопрос о запрете осуществления торговой деятельности в данном помещении, - сообщили в аппарате уполномоченного.
В Бурятии уже длительное время обсуждают вопрос о запрете продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах. 23 апреля улан-удэнские депутаты приняли решение более подробно рассмотреть вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя.
- Нужно учесть не только интересы жителей, которые страдают от такого соседства, но и предпринимателей. Мы изучим опыт других регионов, - заявил тогда председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом. Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.
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