 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Закон о «наливайках» рассмотрят на профильном комитете горсовета

Сегодня, 23 апреля, состоялось заседание президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На нём рассмотрели вопрос о поправках в закон, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах, если площадь заведения меньше 20 кв. м.

- Вопросы о деятельности «наливаек» поднимали депутаты неоднократно. С осени прошлого года работа была начата. Депутатам поступали жалобы от жителей города на нарушение тишины в темное время суток, был проведён ряд совещаний по данному вопросу. Так, на отчёте управления МВД России по городу Улан-Удэ депутаты задавали вопросы о запрете или регулировании работы таких заведений, - подчеркнул председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

Кроме этого, ранее состоялось совещание под председательством депутата Дмитрия Турченюка, на котором присутствовали представители Роспотребнадзора, министерства промышленности Бурятии и комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. На тот момент законных оснований для запрета работы таких точек по продаже алкоголя не было.

17 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах.

Одновременно «закон о наливайках» передаёт регионам право по ужесточению нормы — местные власти смогут определять предельную площадь зала обслуживания посетителей баров и ресторанов, а также ограничивать их право продавать алкоголь вплоть до полного запрета на подобную торговлю в жилых домах

В связи с этим было дано поручение комитету по местному самоуправлению, правопорядку и законности УУГСД провести заседание, на котором подробно будет рассмотрен вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в помещениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Вопрос будет рассмотрен с приглашением структурных подразделений администрации города.

Заседание президиума проходило в онлайн режиме, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

алкоголь ГорсоветУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, 23.04.2020
«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Бизнес, 23.04.2020
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
Бизнес, 23.04.2020
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
Бизнес, 22.04.2020
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей  
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
Бизнес, 22.04.2020
Более 6 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
Бизнес, 22.04.2020
Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Бизнес, 22.04.2020
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Бизнес, 21.04.2020
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала  
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
Бизнес, 21.04.2020
Игрокам и работникам футбольного клуба заплатили лишь после вмешательства прокуратура
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
Бизнес, 20.04.2020
Алкоголь в магазинах в многоквартирных дома запрещается продавать после семи вечера до девяти утра
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
Бизнес, 20.04.2020
На продажу гигантский шампиньон отправлять не стали, а приготовили из него «пиццу» для всего коллектива фермы
В Бурятии выделили 5 млн на гранты для турбизнеса
Бизнес, 20.04.2020
Деньги получат компании отдельных видов деятельности
Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Бизнес, 20.04.2020
«Сейчас, когда имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов», отмечает Матханов  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^