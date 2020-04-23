В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

Закон о «наливайках» рассмотрят на профильном комитете горсовета
Сегодня, 23 апреля, состоялось заседание президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На нём рассмотрели вопрос о поправках в закон, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах, если площадь заведения меньше 20 кв. м.
- Вопросы о деятельности «наливаек» поднимали депутаты неоднократно. С осени прошлого года работа была начата. Депутатам поступали жалобы от жителей города на нарушение тишины в темное время суток, был проведён ряд совещаний по данному вопросу. Так, на отчёте управления МВД России по городу Улан-Удэ депутаты задавали вопросы о запрете или регулировании работы таких заведений, - подчеркнул председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
Кроме этого, ранее состоялось совещание под председательством депутата Дмитрия Турченюка, на котором присутствовали представители Роспотребнадзора, министерства промышленности Бурятии и комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. На тот момент законных оснований для запрета работы таких точек по продаже алкоголя не было.
17 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах.
Одновременно «закон о наливайках» передаёт регионам право по ужесточению нормы — местные власти смогут определять предельную площадь зала обслуживания посетителей баров и ресторанов, а также ограничивать их право продавать алкоголь вплоть до полного запрета на подобную торговлю в жилых домах
В связи с этим было дано поручение комитету по местному самоуправлению, правопорядку и законности УУГСД провести заседание, на котором подробно будет рассмотрен вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в помещениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Вопрос будет рассмотрен с приглашением структурных подразделений администрации города.
Заседание президиума проходило в онлайн режиме, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Бизнес, Фото:
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