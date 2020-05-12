Женщина обратилась за помощью к омбудсмену Юлии Жамбаловой
Жительница посёлка Горхон Заиграевского района обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. В квартире женщины ресурсоснабжающая организация ООО «Тепловик» установила заглушку на канализацию.
- Данные действия явились предметом внеплановой проверки Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, по согласованию с органами прокуратуры. Выявлено нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утверждённых правительством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.
ООО «Тепловик» выдано предписание об устранении нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении.
Исполнение предписания находится на контроле надзорного ведомства.
Жительнице Бурятии незаконно установили заглушку на канализацию
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