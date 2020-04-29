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В Улан-Удэ обещают возвести семиэтажный отель

В Улан-Удэ обещают возвести семиэтажный отель
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В четырёхзвездочном отеле будет 250 номеров

Инвесторы заинтересованы в строительстве четырёхзвездочного отеля в Улан-Удэ. Вторая встреча с инвестором, который уже подготовил схему расположения и поэтажный план здания, была проведена 26 апреля. Отель будет состоять из семи этажей, сообщили в пресс-службе полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.

- По задумке инвестора, это будет отель на 250 номеров, - объяснил глава полпредства Бурятии в Москве Антон Виноградов, - Он очень заинтересован в этом рынке, так как ожидается рост спроса на внутренний туризм.

Сейчас инвестор уже подготовил архитектурный план и приступает к подготовке проектно-сметной документации. Конечные сроки строительства ещё не утверждены. Общая площадь участка под стройку - 6022 квадратных метров. Пока точное место в полпредстве не раскрыли.




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