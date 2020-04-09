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Олег Дерипаска подарил «скорые» медикам Иркутской области

Олег Дерипаска подарил «скорые» медикам Иркутской области
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете

В Иркутской области медики получили четыре автомобиля скорой помощи. Договорённость о поставке машин была достигнута во время встречи исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева и бизнесмена Олега Дерипаски 29 марта, сообщили в пресс-службе правительства области.

- Олег Дерипаска одним из первых откликнулся на просьбу исполняющего обязанности губернатора Иркутской области о поддержке компании по борьбе с коронавирусом. Результат этой встречи мы можем видеть уже сегодня, - сказал заместитель губернатора Андрей Козлов.

Машины скорой помощи для врачебных и фельдшерских общепрофильных бригад произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году. Они обладают повышенной проходимостью, оборудованы средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, позволяющими точно определять координаты. Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете.

- Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием, включая дефибрилятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, полную укладку скорой медицинской помощи, набор медикаментов, инструментов и расходного материала. В этих автомобилях можно перевозить пациентов различной степени тяжести: от средней до крайне тяжелой, проводить мониторинг состояния и интенсивную терапию в процессе движения до момента госпитализации в медицинские организации, - сообщил главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Александр Маньков.

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