Заявки подали почти три тысячи организаций, желающих работать
На портал «Работающая Бурятия», который запустили 7 апреля, уже 5 140 заявок. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.
- Портал «Работающая Бурятия» по состоянию на 8:30. Всего заявок 5 140. Организаций подало 2 828. Человек заявлено (уникальных) 34 857, - написал Матхеев на своей странице в Facebook.
По его словам, распределение следующее: минпромторг – 1 585 заявок, минсельхоз – 743, минстрой – 652, минтранс – 547, минфин – 487, агентство лесного хозяйства – 370, минприроды – 238, минэкономики – 163, минздрав – 112, минсоцзащиты – 81, минтуризма – 64, минобрнауки – 63, минкульт – 28, минимущества – 15, минспорта – 5.
Сегодня с утра ведомства начали согласование.
Следующие данные Чингис Матхеев обещал опубликовать к вечеру. Тогда станет известно количество обработанных заявок.
Напомним, для борьбы с коронавирусом президент Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом. Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции также до конца апреля, однако существенно расширил сферы и отрасли предприятий, которым можно восстановить работу.
Обязательным условием для бизнеса стала регистрация на портале «Работающая Бурятия» и согласование со своим отраслевым министерством. В понедельник, 6 апреля, не дождавшись начала работы портала, ряд организаций вышли на работу («На радостях», - рассказывали сами бизнесмены), но уже к обеду им пришлось закрыться.
На портале «Работающая Бурятия» наплыв бизнесменов
Бизнес, Фото:
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