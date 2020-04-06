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Бурятские предприятия поторопились открыться

Бурятские предприятия поторопились открыться
Бизнес,  Фото:страница Владимира Матханова
Открывшись с утра, некоторым организациям пришлось вновь распускать сотрудников к обеду

Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня в Бурятии указом главы расширен список предприятий, которым можно работать в режим самоизоляции. Однако вскоре поступило важное уточнение: условием для выхода на работу будет регистрация на специальном портале «Работающая Бурятия», а также согласование со своим отраслевым министерством. 

Однако, не дождавшись нужной процедуры, сегодня в Улан-Удэ преждевременно открылись ряд предприятий. На этот факт обратил в том числе внимание бывший зампред правительства Бурятии Владимир Матханов. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии с открывшимися магазинами на проспекте Автомобилистов.

- Проспект Автомобилистов работает почти весь (что радует). Только я упустил - регистрация на «РаботающаяБурятия» уже началась? – задался вопросом Владимир Матханов.

Информацию «Байкал-Daily» подтвердили и сотрудники организаций на Стрелке. К примеру, сегодня утром распахнул свои двери торговый центр «Авторум». Но уже в обед торговая точка вынуждена была закрыться.

Такая же участь постигла, к примеру, «Вегос-М».

- Небольшую неопределённость вызвало внесение в список автозапчастей, - пояснил замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников.

Проблемы с открытием и быстрым закрытием вызваны не только из-за разночтений указа главы Бурятии. Портал «Работающая Бурятия», который планировали запустить сегодня, с утра не начал свою работу. Он не ищется поисковыми системами.

«У кого есть ссылка для регистрации?», «Кто-то смог зарегистрироваться?», интересуются друг у друга продавцы автозапчастей.

Улан-удэнский предприниматель поделился с «Байкал-Daily», что ему удалось попасть на некий портал. Однако попытка зарегистрироваться успехом не увенчалась.

- Вышли на портал «Работающая Бурятия». Там есть форма заполнения. Надо заполнить одну строку: ИНН и ФИО. И всё. Что дальше, куда отправлять? – рассказал недоумевающий представитель бизнеса.

Владельцы другой торговой сети рассказали, что сначала нашли некий сайт, но вскоре поняли, что это не тот, что нужен. Зарегистрироваться они так и не смогли. Не исключено, что обе компании нашли один и тот же неработающий сайт.

В пресс-службе правительства Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что портал ещё настраивают.

Бизнесмены, планировавшие начать работу уже сегодня, озадачены, смогут ли они трудиться завтра.

самоизоляция коронавирус
 
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