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Забайкальский край ввёл сухой закон

Забайкальский край ввёл сухой закон
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В магазинах Бурятии во время изоляции активно скупают алкоголь

В Забайкальском крае со 2 апреля и «до особого распоряжения» введён сухой закон.

Внесено изменение в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».В изменениях от 2 апреля 2020 года, в частности, говорится: «Запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции».

- Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершённых на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли «по пьяной лавочке» более 120 человек, большая часть — криминальные смерти. Решение о приостановке реализации алкогольной продукции временное, - сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв.

Также в постановление внесены изменения, в которых рекомендовано гражданам, прибывшим на территорию края из других регионов, обеспечить самоизоляцию на 14 календарных дней, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Между тем, в Бурятии вводить запрет на продажу алкоголя не собираются. Об этом вчера в прямом эфире в Instagram сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По мнению главы, запрет усилит производство суррогатного алкоголя. А это, в свою очередь, приведёт к росту числа отравлений некачественным спиртным.

Однако жители республики заметили, что покупатели в магазинах берут алкоголь всё чаще и в большем количестве. Магазины, видя растущий спрос на алкоголь, снижают, а то и вовсе отказываются от акций с низкими ценами на спиртное.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера президент страны объявил о продлении нерабочих дней – до 30 апреля. Ранее этот срок был до 5 апреля. Меры приняты в связи с распространением пандемии коронавируса. 

В Бурятии на сегодня действует режим полной самоизоляции. Людям запрещено выходить из дома, за исключением получения неотложной помощи, покупки продуктов и лекарств в ближайшей торговой точке. Также разрешено выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров возле дома. Как выглядит Улан-Удэ в изоляции, можно посмотреть в фоторепортаже Сергея Тарасенко
алкоголь сухой закон
 
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