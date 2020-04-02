Путин продлил выходные до конца апреля

Он отметил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден
Сегодня президент России Владимир Путин вновь выступил перед гражданами страны. Во время своего обращения он заявил о продлении выходных до 30 апреля. По словам главы государства, пик эпидемии в стране еще не пройден.
Он уточнил, что нерабочие дни пройдут «с сохранением за работниками их заработной платы».
Также президент добавил, что текущая выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против эпидемии коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 марта президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю
, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно.
- Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, — сказал тогда президент.
При этом глава государства пообещал, что зарплата за этот период сохранится.
Он отметил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден
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