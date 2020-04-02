Путин продлил выходные до конца апреля



Сегодня президент России Владимир Путин вновь выступил перед гражданами страны. Во время своего обращения он заявил о продлении выходных до 30 апреля. По словам главы государства, пик эпидемии в стране еще не пройден.





Он уточнил, что нерабочие дни пройдут «с сохранением за работниками их заработной платы».