Алексей Цыденов ответил на вопросы подписчиков о запрете свободной продажи алкоголя
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов провёл прямой эфир в соцсетях, где ответил на вопросы подписчиков и рассказал о мерах поддержки бизнеса в ситуации пандемии коронавируса.
Некоторые пользователи Сети задавали вопросы о том, введут ли в Бурятии запрет на продажу алкоголя на фоне режима изоляции, который действует в республике с 31 марта по 5 апреля.
Алексей Цыденов ответил на комментарии так:
- У нас же творческие люди. С утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Если запрещать, то полностью, но это ни к чему хорошему не приведёт. Будет, как в 80-х, - рост производства самогона и отравившихся, - сказал он.
Глава Бурятии предположил, что в будущем возможен полный запрет продажи алкоголя.
«У нас же творческие люди»: В Бурятии не будут вводить запрет на продажу алкоголя
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По сообщению ФАС, цена маски в республике - 42 рубля
В столице Бурятии вновь выявили работающие магазины, торгующие пивом и сигаретами
Ему назначен штраф - 2000 рублей
Маски получат малообеспеченные семьи
Инвестор готов сотрудничать с заинтересованными компаниями
В магазинах Бурятии во время изоляции активно скупают алкоголь
Бизнесмен тратил деньги на личные нужды вместо зарплаты сотрудникам
Пивбары, видимо, решили, что торгуют товаром первой необходимости
Негосударственные учреждения предоставят аппараты ИВЛ, лаборатории и кадры
Алексей Цыденов ответил на вопросы подписчиков о запрете свободной продажи алкоголя
Среди мер – отсрочка по выплате налогов, долга и процентов по кредиту
В минпромторге обещают, что медицинские маски появятся в ближайшее время
Приём и размещение граждан в санаториях осуществляться временно не будет
Некоторые магазины запускают покупателей только по 10 человек
Новые партии лимонов, на которые сейчас особый спрос, могут прийти в Бурятию ещё не скоро