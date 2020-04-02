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«У нас же творческие люди»: В Бурятии не будут вводить запрет на продажу алкоголя

«У нас же творческие люди»: В Бурятии не будут вводить запрет на продажу алкоголя
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Алексей Цыденов ответил на вопросы подписчиков о запрете свободной продажи алкоголя

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов провёл прямой эфир в соцсетях, где ответил на вопросы подписчиков и рассказал о мерах поддержки бизнеса в ситуации пандемии коронавируса.

Некоторые пользователи Сети задавали вопросы о том, введут ли в Бурятии запрет на продажу алкоголя на фоне режима изоляции, который действует в республике с 31 марта по 5 апреля.

Алексей Цыденов ответил на комментарии так:

- У нас же творческие люди. С утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Если запрещать, то полностью, но это ни к чему хорошему не приведёт. Будет, как в 80-х, - рост производства самогона и отравившихся, - сказал он.

Глава Бурятии предположил, что в будущем возможен полный запрет продажи алкоголя.
алкоголь коронавирус
 
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