«У нас же творческие люди»: В Бурятии не будут вводить запрет на продажу алкоголя

Алексей Цыденов ответил на вопросы подписчиков о запрете свободной продажи алкоголя



Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов провёл прямой эфир в соцсетях, где ответил на вопросы подписчиков и рассказал о мерах поддержки бизнеса в ситуации пандемии коронавируса.



Некоторые пользователи Сети задавали вопросы о том, введут ли в Бурятии запрет на продажу алкоголя на фоне режима изоляции, который действует в республике с 31 марта по 5 апреля.



Алексей Цыденов ответил на комментарии так:



- У нас же творческие люди. С утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Если запрещать, то полностью, но это ни к чему хорошему не приведёт. Будет, как в 80-х, - рост производства самогона и отравившихся, - сказал он.



Глава Бурятии предположил, что в будущем возможен полный запрет продажи алкоголя.

