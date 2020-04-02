Несмотря на режим полной самоизоляции, на улицах прибавилось людей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бурятия третий день живёт в режиме полной самоизоляции. Согласно указу главы Бурятии, эта мера введена с 31 марта по 5 апреля включительно. Выходить из дома можно только за покупками в аптеку или продуктовый магазин, а также для выгула собак, обращения за медпомощью и выноса мусора. Ограничения не касаются сотрудников служб жизнеобеспечения. Работу продолжают в том числе сервисы доставки и зоомагазины.
Однако, даже по сравнению с выходными, когда не было ещё всеобщей изоляции, людей на улице стало ощутимо больше. «Байкал-Daily» уже представлял фоторепортаж с пустынных улиц Улан-Удэ 29 марта – тогда жизнь в городе практически замерла. Горожане даже шутили про «зомбиапокалсис».
Сегодня же многие горожане по-прежнему ходят на работу (на предприятия, которые не коснулся указ) или же просто за продуктами. Больше всего народу как у магазинов и на остановках. Практически все носят маски. Рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра люди не соблюдают.
Число трамваев, хоть и сократилось, но ходят они всё же довольно часто. Любопытно, что почти все вагоны – пустые.
Большого количества полицейских, которые контролируют соблюдение гражданами режима, не наблюдается. Напомним, сегодня стало известно о крупных штрафах, которые ждут нарушителей – для граждан от 15 до 40 тысяч рублей.
Как выглядит Улан-Удэ в изоляции. Фоторепортаж
Общество, Фото:
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