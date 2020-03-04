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В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин

В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин
Бизнес,  Фото:megatitan.ru
Супермаркет «Титан» появился в Усть-Баргузине

Сегодня, 4 марта в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии открылся 68-й супермаркет сети удобных магазинов «Титан».

В честь открытия магазина прошло праздничное мероприятие с песнями, танцами, раздачей сладостей и воздушных шаров. Состоялся розыгрыш призов, а также для покупателей устроили фаер-шоу.

- Отрадно, что мы открыли наш 68-й супермаркет вблизи священного озера Байкал. Каждый населённый пункт нашей Бурятии достоин хороших, красивых магазинов, с большим ассортиментом и высококлассным сервисом! Штат супермаркета насчитывает 26 человек, все они жители Усть-Баргузина, - обратился к жителям руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний.


В компании отмечают, что «Титан» - это качественная продукция от флагмана бурятской мясной промышленности фабрики «Селенга», рыбозавода «Байкал» - первого по рыбе и самого сладкого подразделения компании «Кондитерские Истории».

- Мы работаем с разными поставщиками, что гарантирует огромный ассортимент высочайшего класса. И всегда готовы сотрудничать с местными предприниматели, для реализации товаров в наших супермаркетах, - рассказал Вадим Бредний.








Титан супермаркет
 
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