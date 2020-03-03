Оштрафовали ООО и гендиректора
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в феврале провело внеплановую проверку ресторана «Пекинская утка» в Иркутске.
- Установлены нарушения требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Так, санитарное и техническое состояние производственных помещений не соответствовало требованиям: инспектору не предоставлены документы, подтверждающие проведение дезинфекции помещений, технологического оборудования, поверхностей рабочих столов, тары, посуды, рук персонала, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией. Также отсутствовали дезинфицирующие средства, - сообщает управление Россельхознадзора.
Кроме того, установлен факт несоблюдения температурных режимов при хранении мяса. У персонала кухни отсутствовали санитарные книжки и свидетельства о гигиенической подготовке.
По результатам проверки ООО «Пекинская утка» и генеральный директор привлечены к административной ответственности в виде административного штрафов в размере 100 и 10 тысяч рублей. Обществу выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.
В Иркутске оштрафовали ресторан «Пекинская утка»
Бизнес, Фото:
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