Теперь летать в популярный у туристов Таиланд возможно только через Иркутск
Полёты по направлению Улан-Удэ – Пхукет (Таиланд) отменены. Причиной этому, по всей видимости, стала не самая высокая загрузка авиарейсов. Несмотря на возможность прямого авиарейса в Таиланд, многие жители Бурятии предпочитали летать через Иркутск. Теперь альтернативы у туристов не осталось вовсе.
- Пока о восстановлении рейса из Улан-Удэ не сообщалось, - уточнил «Байкал-Daily» представитель одной из туркомпаний.
Как сообщал «Байкал-Daily», полёты из столицы Бурятии в Пхукет запустили совсем недавно, в конце декабря 2019-го. Прямой авиарейс был возобновлён после пятилетнего перерыва. Полёты выполнились на Boeing 767 300 с вместимостью 340 мест. Тогда же было обещано, что стоимость будет не выше, чем аналогичный маршрут из Иркутска.
Улан-удэнцы лишились прямого авиарейса в Таиланд
Бизнес, Фото:
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