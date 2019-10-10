В Бурятии возобновились прямые чартерные рейсы на остров Пхукет
Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе стало известно, что после пятилетнего перерыва возобновлены авиарейсы из Улан-Удэ в Таиланд.
С 29 декабря откроются прямые чартерные авиарейсы из аэропорта «Байкал» до острова Пхукет и обратно. В течение последних пяти лет жители Бурятии ездили на отдых в Таиланд через Иркутск. Известно, что в день открытия продажи улан-удэнцы уже начали бронировать билеты.
Причина возобновления авиарейса – увеличение количества туристов из Улан-Удэ, которые вылетают в Таиланд из Иркутска. Прямые рейсы продлятся весь зимний сезон, до 11 апреля. Затем, в зависимости от востребованности рейса, будет решаться вопрос о его продлении на летний сезон и далее. Возможно, появятся направления и в другие страны – это опять-таки будет зависеть от «загруженности» нового рейса в Таиланд.
Летать до Таиланда жители Бурятии будут на Boeing 767 300, он вмещает 340 кресёл, там не предусмотрен бизнес-класс.
По словам коммерческого директора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, вылетать из Улан-Удэ будет выгоднее, чем из Иркутска. Стоимость билетов будет корректироваться по отношению стоимости билетов в соседних регионах. Фактически, цены на вылет из Улан-Удэ будут либо такими же, либо дороже на незначительную сумму – в этом случае нужно учитывать, что горожанину потребуется тратить деньги и время на проезд до Иркутска.
- Человек сам принимает решение, хочет ли он, возвратившись после отдыха в Иркутск, ждать поезда до родного города, ехать с чемоданами и детьми, мучить себя и своих близких, - пояснил Дмитрий Гармаев.
Летать в Таиланд из Улан-Удэ будет выгоднее, чем из Иркутска
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