На учёт поставлены работники, имеющие доступ к таким сведениям
Бурятия попала в число регионов, где коллекторы распространяли конфиденциальную информацию и персональные данные должников.
- По требованию прокуроров поставлены на учёт работники, имеющие доступ к таким сведениям в следующих регионах - Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Бурятия, Волгоградская, Воронежская, Новосибирская, Пензенская, Пермская, Ростовская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, - говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
Всего в 2019 году в России органы прокуратуры выявили свыше 500 нарушений законов, совершённых коллекторами. По постановлениям прокуроров 74 работника привлечены к административной ответственности.
Зафиксированы факты психологического давления и унижения чести и достоинства должников. Бурятия в этот печальный список не попала. Среди регионов с самыми жёстко действующими коллекторами – Удмуртия, Марий Эл, Воронежская, Калининградская, Кировская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская области и др.
Бурятские коллекторы не умеют хранить секретную информацию
Бизнес, Фото:
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