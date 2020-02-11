Бурятские коллекторы не умеют хранить секретную информацию

На учёт поставлены работники, имеющие доступ к таким сведениям



Бурятия попала в число регионов, где коллекторы распространяли конфиденциальную информацию и персональные данные должников.



- По требованию прокуроров поставлены на учёт работники, имеющие доступ к таким сведениям в следующих регионах - Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Бурятия, Волгоградская, Воронежская, Новосибирская, Пензенская, Пермская, Ростовская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, - говорится в сообщении Генпрокуратуры России.



Всего в 2019 году в России органы прокуратуры выявили свыше 500 нарушений законов, совершённых коллекторами. По постановлениям прокуроров 74 работника привлечены к административной ответственности.



Зафиксированы факты психологического давления и унижения чести и достоинства должников. Бурятия в этот печальный список не попала. Среди регионов с самыми жёстко действующими коллекторами – Удмуртия, Марий Эл, Воронежская, Калининградская, Кировская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская области и др.







