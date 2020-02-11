Руководитель «Улан-Удэльстальмоста» предстанет перед судом

Руководитель завода обвиняется в невыплате заработной платы и преступлениях в экономической сфере
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя «Улан-Удэстальмоста». Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Бурятии. Руководитель завода обвиняется по трём статьям: невыплата заработной платы, сокрытие денежных средств организации от налогов в особо крупном размере и неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, с апреля по июль 2018 года с завода были уволены несколько десятков человек, при этом 43 работника не получили окончательный расчёт. Ещё трём работникам, продолжавшим трудиться, длительное время не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности перед 46 потерпевшими составила более 3,6 млн. рублей.
- Руководитель предприятия, зная об имеющейся задолженности, располагая достаточными финансовыми средствами, из личной заинтересованности продолжил нарушать трудовые права бывших и действующих работников. Он произвёл с ними расчет только после возбуждения уголовного дела, - сообщили в Следственном управлении.
Также по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка по налогам и страховым взносам предприятия превысила 35 млн. рублей. Налоговая служба принудительно взыскивала задолженность. Однако, по данным следствия, руководитель умышленно сокрыл 13,6 млн. рублей компании с помощью финансовых операций через расчётный счет ещё одной созданной компании с аналогичным названием, но другим идентификационным номером налогоплательщика.
Помимо этого, ему вменяется неперечисление налога на доходы физических лиц в общей сумме 11,4 млн. рублей. Только после возбуждения уголовного дела руководство завода погасило задолженность по налогам и страховым взносам.
- С целью обеспечения возмещения имущественного вреда были арестованы квартира, две автомашины и два гаража, принадлежащие обвиняемому, общей стоимостью 3,5 млн рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимально строгое наказание за данные преступления – лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определённые должности сроком до трёх лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года завод «Улан-Удэстальмост» продали за минимальную цену – 528 миллионов рублей. Покупателем стало предприятие ООО «Мосты Байкала», созданное в прошлом году в Москве.
Руководитель «Улан-Удэльстальмоста» предстанет перед судом
Бизнес, Фото:
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