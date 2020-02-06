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Бурятский фильм «Решала.Нулевые» провалился в прокате из-за пиратов

Бурятский фильм «Решала.Нулевые» провалился в прокате из-за пиратов
Бизнес, 
Фильм незаконно выложили в интернет

В начале декабря в кинотеатрах стартовал прокат третьей части бурятского криминального фильма «Решала. Нулевые» (16+). Недавно жена ушедшего из жизни сценариста и продюсера фильма Евгения Замалиева Дина, сообщила в соцсетях, что прокат бурятской драмы провалился.

- Так говорят мне московские продюсеры, это подтверждают суммы сборов в кинотеатрах, - написала она в Instagram.

По её мнению, виной тому стал слив «Решалы» в интернет – кто-то выложил HD-копию за 100-200 тысяч. «Говорят, это оплачивают всякие интернет-казино, не знаю точно», написала Дина Замалиева и добавила хэштэг «зла не хватает».

- Значит, есть спрос. Но люди не идут в кинотеатр, не хотят платить. Тем самым провоцируя пиратство. И им пофиг, что другие работали, затянув пояса, в ожидании дохода. Им пофиг, что это длилось более 2-х лет и за это время накопились долги, кредиты. Им пофиг, что кто-то потратил все свои нервы на то, чтоб фильм получился хорошим. Но самое обидное, что и всем остальным тоже пофиг, - рассуждает Дина Замалиева.

Согласно порталу «Кинобизнес», фильм собрал 16,6 миллионов рублей, при этом в первые выходные после премьеры сбор уже составлял 10 миллионов рублей.

Жена продюсера Евгения Замалиева объяснила, что половину дохода забирают кинотеатры, из оставшегося – расходы возмещает кинокомпания, дистрибьюторы, рекламные компании. А затем инвесторы забирают свои инвестиции и проценты.

- Короче, в минусе мы, друзья. Я не ною. Рассказываю это, чтоб не было иллюзий, мол, сняли Кино и заработали миллионы. В Москву я летала на заёмные деньги. Жила бесплатно благодаря друзьям, - рассказала она.

Но тем не менее, Дина Замалиева поделилась, что работа продолжается – так, уже есть заказ на четвёртую часть «Решалы», поступают и другие предложения. Обнадёживает, что позже пойдут продажи фильма и на других площадках.

В комментариях пользователи Сети выразили слова поддержки и, кроме того, рассказали – где именно они смотрели бурятский фильм: «Смотрел на IVI, мне кажется такое кино должно быть именно онлайн, в кинотеатр я тоже не ходил, но поддержал, купив лицензию», «Принципиально ходили в кино на этот фильм, так как ценю тот труд, который вложили создатели в эту картину. Региональное кино должно жить! Спасибо вам».

Некоторые отметили, что посмотрели фильм в интернете, потому что фильм не шёл в прокате во некоторых кинотеатрах: «Почему сразу «люди не хотят платить?» а не бывает причины: - нет времени?! У далеко не во всех городах фильм просто был...», «Я в нете смотрел только по одной причине, в кинотеатре не было».


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